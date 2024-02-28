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На Рівненщині «бурштиновий» аукціон приніс до бюджету ще ₴3,5 мільйона
17:22 28.02.2024 |
На Рівненщині на «бурштиновому» аукціоні за спецдозвіл на ділянку «Крючкова» державний бюджет отримав 3,5 млн грн.
Про це написав начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«3,5 млн грн до держбюджету. В області відбувся черговий «бурштиновий» аукціон корисних копалин. Мова йде про ділянку «Крючкова» площею 39,4 га у Вараському районі», - йдеться у повідомленні.
Начальник ОВА нагадав, що спеціальний дозвіл надає право переможцю проводити геологічне вивчення бурштину. А також дослідно-промислову розробку, з подальшим видобуванням.
Як інформують в ОВА, з 2020 року в області реалізували 76 таких дозволів на загальну суму понад 118 млн грн.
Разом з цим, як підкреслюють в ОВА, продаж спеціальних дозволів на відкритих електронних торгах дав можливість врегулювати ситуацію з незаконним видобутком бурштину на Рівненщині.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні у 2023 році обсяги легального видобутку бурштину сягнули 39,2 т, що в 15 разів більше, ніж у 2019 році, до набрання чинності закону щодо легалізації його видобутку.
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