Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На Рівненщині «бурштиновий» аукціон приніс до бюджету ще ₴3,5 мільйона

17:22 28.02.2024 |

Економіка

 

На Рівненщині на «бурштиновому» аукціоні за спецдозвіл на ділянку «Крючкова» державний бюджет отримав 3,5 млн грн.

Про це написав начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«3,5 млн грн до держбюджету. В області відбувся черговий «бурштиновий» аукціон корисних копалин. Мова йде про ділянку «Крючкова» площею 39,4 га у Вараському районі», - йдеться у повідомленні.

Начальник ОВА нагадав, що спеціальний дозвіл надає право переможцю проводити геологічне вивчення бурштину. А також дослідно-промислову розробку, з подальшим видобуванням.

Як інформують в ОВА, з 2020 року в області реалізували 76 таких дозволів на загальну суму понад 118 млн грн.

Разом з цим, як підкреслюють в ОВА, продаж спеціальних дозволів на відкритих електронних торгах дав можливість врегулювати ситуацію з незаконним видобутком бурштину на Рівненщині.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у 2023 році обсяги легального видобутку бурштину сягнули 39,2 т, що в 15 разів більше, ніж у 2019 році, до набрання чинності закону щодо легалізації його видобутку.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2077
  0,2172
 0,57
EUR
 1
 41,2968
  0,4211
 1,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1271  0,09 0,24 38,6829  0,07 0,17
EUR 41,3271  0,09 0,23 42,0788  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2400  0,20 0,52 38,2500  0,22 0,56
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес