На Рівненщині «бурштиновий» аукціон приніс до бюджету ще ₴3,5 мільйона

На Рівненщині на «бурштиновому» аукціоні за спецдозвіл на ділянку «Крючкова» державний бюджет отримав 3,5 млн грн.

Про це написав начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«3,5 млн грн до держбюджету. В області відбувся черговий «бурштиновий» аукціон корисних копалин. Мова йде про ділянку «Крючкова» площею 39,4 га у Вараському районі», - йдеться у повідомленні.

Начальник ОВА нагадав, що спеціальний дозвіл надає право переможцю проводити геологічне вивчення бурштину. А також дослідно-промислову розробку, з подальшим видобуванням.

Як інформують в ОВА, з 2020 року в області реалізували 76 таких дозволів на загальну суму понад 118 млн грн.

Разом з цим, як підкреслюють в ОВА, продаж спеціальних дозволів на відкритих електронних торгах дав можливість врегулювати ситуацію з незаконним видобутком бурштину на Рівненщині.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у 2023 році обсяги легального видобутку бурштину сягнули 39,2 т, що в 15 разів більше, ніж у 2019 році, до набрання чинності закону щодо легалізації його видобутку.