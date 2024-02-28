Київстар, Vodafone і lifecell хочуть отримати додаткові частоти. Буде конкурс

Національна комісія електронних комунікацій протягом лютого провела оцінку попиту на три смуги радіочастот. На кожну з них претендують усі три компанії з "великої трійки" - Київстар, Vodafone Україна і lifecell, повідомляється у рішеннях НКЕК під №54, №68 і №94.

Йдеться про такі смуги:

→ 1935-1950/2125-2140 МГц для стільникового радіозв'язку;

→ 2355-2395 МГц для радіотехнології "Міжнародний мобільний зв'язок ІМТ";

→ 2575-2610 МГц для стільникового радіозв'язку.

"Враховуючи факт перевищення заявленої потреби в радіочастотному спектрі його фактичної наявності, радіочастотний спектр надаватиметься виключно на умовах конкурсу або аукціону", - повідомив регулятор.