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АНАЛІТИКА

Україна отримала понад 700 мільйонів доларів від Світового банку

16:06 28.02.2024 |

Економіка

 

До держбюджету України надійшло 760 мільйонів доларів у вигляді гранту на безповоротній основі. Це другий транш в рамках Шостого додаткового фінансування проєкту Світового банку PEACE in Ukraine.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Так, обсяг додаткового фінансування складається з грантів урядів Японії та Норвегії (465 та 295 мільйонів доларів відповідно).

Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України, не пов'язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати, виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та оплату праці педагогів.

У 2024 році Україна отримала вже близько 1,2 мільярда доларів зовнішньої фінансової допомоги від донорів через проєкти Світового банку. З них майже 75% - гранти.
За матеріалами: Економічна правда
 

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