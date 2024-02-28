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За два роки повномасштабної війни онлайн-аукціони поповнили бюджети на майже 25 мільярдів

13:20 28.02.2024 |

Економіка

 

За два роки повномасштабної війни онлайн-аукціони в системі Прозорро.Продажі поповнили бюджети різних рівнів на 23,5 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

"Від початку повномасштабного вторгнення Прозорро.Продажі допомогла заробити державі понад 23 млрд гривень. Це четверта частина від суми всіх доходів у 83 мільярди гривень, залучених до бюджетів різних рівнів", - зазначила Перший віцепрем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Найбільше коштів за результатами аукціонів залучив Фонд гарантування вкладів - майже 6,5 мільярда гривень. Мала приватизація поповнила державний та місцеві бюджети на майже 5,6 мільярда гривень. Ще понад 3,7 мільярда гривень отримали організатори торгів з реалізації активів у справах про банкрутство для розрахунків з кредиторами.

Станом на сьогодні від 24 лютого 2022 року онлайн-аукціони в системі оголосили майже 5 тисяч організаторів, виставивши для продажу або здачі в оренду свої активи по всій країні. За два роки воєнного стану в системі відбулося понад 36 тисяч аукціонів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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