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АНАЛІТИКА

Держборг України скоротився на 31 млрд грн у січні

11:50 28.02.2024 |

Економіка

 

Державний та гарантований державою борг України скоротився у січні на 0,6% (31,4 млрд грн) у гривневому еквіваленті та на 0,3% ($0,42 млрд) у валютному еквіваленті. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

На 31 січня держборг становив 5,48 трлн грн або $144,9 млрд.

На скорочення державного боргу вплинула відсутність значних зовнішніх офіційних запозичень на початку року. А також невелике послаблення курсу євро до долара та гривні на звітну дату, що призвело до переоцінки та зменшення доларового та гривневого еквівалента заборгованості в євро насамперед за пільговими кредитами від Євросоюзу, пояснив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Структура державного боргу на кінець січня:

- 69,6% - зовнішній борг, 30,4% - внутрішній

- 72,5% - борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 27,5% - борг у гривні

- 67% - борг із фіксованою ставкою, 33% - борг зі змінною ставкою.

Від початку повномасштабного вторгнення державний борг збільшився вдвічі (на 2,758 трлн грн), у валютному еквіваленті - на 55% (на $51,6 млрд). Основний приріст державного боргу обумовлений залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів від ЄС, урядів інших країн, міжнародних фінансових організацій.

Частину зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу - до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами (єврооблігації, ВВП-варранти) - до серпня 2024 року. За програмою EFF зараз готуються переговори щодо продовження реструктуризації до 2027 року. Це зменшує навантаження на бюджет та боргові ризики, резюмує Гетманцев.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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