Фінансові новини
- |
- 28.02.24
- |
- 17:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держборг України скоротився на 31 млрд грн у січні
11:50 28.02.2024 |
Державний та гарантований державою борг України скоротився у січні на 0,6% (31,4 млрд грн) у гривневому еквіваленті та на 0,3% ($0,42 млрд) у валютному еквіваленті. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.
На 31 січня держборг становив 5,48 трлн грн або $144,9 млрд.
На скорочення державного боргу вплинула відсутність значних зовнішніх офіційних запозичень на початку року. А також невелике послаблення курсу євро до долара та гривні на звітну дату, що призвело до переоцінки та зменшення доларового та гривневого еквівалента заборгованості в євро насамперед за пільговими кредитами від Євросоюзу, пояснив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.
Структура державного боргу на кінець січня:
- 69,6% - зовнішній борг, 30,4% - внутрішній
- 72,5% - борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 27,5% - борг у гривні
- 67% - борг із фіксованою ставкою, 33% - борг зі змінною ставкою.
Від початку повномасштабного вторгнення державний борг збільшився вдвічі (на 2,758 трлн грн), у валютному еквіваленті - на 55% (на $51,6 млрд). Основний приріст державного боргу обумовлений залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів від ЄС, урядів інших країн, міжнародних фінансових організацій.
Частину зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу - до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами (єврооблігації, ВВП-варранти) - до серпня 2024 року. За програмою EFF зараз готуються переговори щодо продовження реструктуризації до 2027 року. Це зменшує навантаження на бюджет та боргові ризики, резюмує Гетманцев.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Закон про корпуправління держкомпаніями запроваджує новий інструмент - листи очікувань власника - заступник міністра економіки
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент проголосував за виділення 50 млрд євро Україні
|Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності
|Дрони, боєприпаси і не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу
|Новим головою НАЗК обрали Віктора Павлущика
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Столичний навчальний центр Experts Club разом з Art Gallery Universe відкрив програму арт-терапії для постраждалих від ПТСР
У РУБРИЦІ
|Київстар, Vodafone і lifecell хочуть отримати додаткові частоти. Буде конкурс
|Україна остаточно перейшла на європейські правила торгівлі електроенергією
|Україна отримала понад 700 мільйонів доларів від Світового банку
|Перша партія пшениці з України в межах ініціативи Grain from Ukraine прибула до Судану
|Тижневі обсяги автомобільного імпорту пального в Україну впали до 20-місячного мінімуму
|Промисловість у січні збільшила споживання е/е на 27% - Міненерго
Бізнес
|Google поступово замінює Assistant на Gemini на Android-пристроях
|NVIDIA випускає графічні процесори для ноутбуків RTX 500 і 1000 покоління Ada для штучного інтелекту на ходу
|В Google Docs додали функцію рукописних приміток
|HONOR Magic6 Pro побив 3 рекорди на DxOMark
|Нова фарба для літаків допоможе зменшити викиди вуглекислого газу
|Науковці презентували розумні рукавички з тактильним зв'язком
|Sony працює над сумісністю гарнітури PS VR2 з персональними комп'ютерами