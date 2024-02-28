Податкова торік відшкодувала лише 63% від запитаного ПДВ. Суми зменшилися майже у 1,5 раза

Упродовж 2023 року Податкова служба відшкодувала лише 63% від затребуваного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зокрема, ПДВ з ввезених товарів склав 366,2 млрд грн - збільшився в 1,4 рази порівняно з першим роком повномасштабної війни. Це майже стільки ж, як у 2021 році - 380,7 млрд грн.

Натомість внутрішній ПДВ - тобто податок на товари, що вироблені в країні - виріс на 10% до 2021 року.

Як наголошують аналітики, ситуація з відшкодування ПДВ у 2023 році трохи покращилась, проте все ще не сягнула довоєнних показників.

"Минулоріч Податкова повернула 63% від сум, заявлених до відшкодування - майже 78,5 млрд грн. Це у 1,6 раза менше, ніж у 2021 році. Варто зазначити, що і суми до відшкодування зменшилися в 1,4 раза у порівнянні до того ж довоєнного року", - наголосили вони.

Загалом, найгірші показники відшкодування ПДВ за останні 4 роки зафіксовано у 2022 році - лише 48% від затребуваних сум, а найкращі - у ковідному 2020-му: 97% від запитаного.

Минулоріч ПДВ з вітчизняних товарів, з урахуванням відшкодування, становив 8,6% бюджету, а ПДВ з імпортних товарів - 11,5%. На ПДВ припадає 20% від усіх доходів до держбюджету у 2023 році. Для порівняння, у 2022 році ПДВ приносив державній казні 25% доходу.