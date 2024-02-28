Україна виконала умови для попередження блокування кордону польськими перевізниками

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України не припиняє діалог з Міністерством інфраструктури Польщі щодо питань блокування кордону, зокрема польськими перевізниками. Чергова розмова відбулась за ініціативи української сторони між заступником Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергієм Деркачем та заступником Міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганцажем.

«Отримуємо сигнали про начебто приєднання до блокади польських фермерів також і перевізників. Останні призупинили свій протест після домовленостей з Міністерством інфраструктури Польщі. Частину з цих домовленостей складали пункти, на які погодилось наше Міністерство. Ми дотримали свого слова та виконали все, що обіцяли. Колега запевнив, що роблять все від них залежне, щоб перевізники не поновили свій протест. Питання, які досі не вирішені - зона відповідальності Міністерства інфраструктури Польщі», - наголосив Сергій Деркач.

Сергій Деркач також повідомив польську сторону про зафіксовані випадки, коли окремі вантажівки проїжджають до України, оминаючи блокаду, тобто без черг. Мінінфраструктури фіксує такі випадки та очікує на них офіційну реакцію.

Під час розмови заступник Міністра окремо зупинився на тому, що питання продовження «транспортного безвізу» є для України важливим та терміновим. Тому Мінінфраструктури звернулось до Єврокомісії з проханням пришвидшити процес підготовки до продовження Угоди про лібералізацію, провести відповідні зустрічі та перемовини.

Водночас, навіть за умови неповернення перевізників на кордон, ситуація залишається складною через блокаду з боку фермерів та вже вийшла за всі межі цивілізованого протесту. Наразі з польського боку кордону заблокованими залишаються більше 2 тисяч вантажівок. Зважаючи на складну ситуацію, за підтримки Мінінфраструктури та у співпраці із благодійної організацією Global Empowerment Mission (GEM) та Фонду Говарда Баффета волонтери забезпечують водіїв гарячими обідами.