Офіс генпрокурора торік отримав від бізнесу 220 скарг на тиск

Департамент захисту інвестицій при Офісі генерального прокурора торік отримав 220 заяв від бізнесу щодо необгрунтованого тиску на нього.

Про це сказав генеральний прокурор Андрій Костін під час форуму «Зроблено в Україні», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В офісі генерального прокурора є спеціальний Департамент у сфері захисту інвестицій. Саме він розробляв ті стандарти і саме він зараз працює з бізнес-спільнотами, з нашими міжнародними партнерами задля того, щоб вони (стандарти) в найближчий час були затверджені як обов'язкові. Цей департамент минулого року отримав 220 заяв тільки від бізнесу щодо необгрунтованого тиску. У 120 кейсах ми в той чи інший спосіб відновили справедливість для бізнесу, який піддавався необгрунтованому тиску. В інших випадках ми всі зрозуміли і дійшли єдиного висновку, що все відбувається в законний спосіб. Але хочу сказати: якщо ви піддаєтесь незаконному тиску, будь ласка, звертайтеся до цього департаменту, і кожна ваша заява буде ретельно розглянута», - сказав Костін, підкресливши, що згаданий департамент працює вже не перший рік.

Також генеральний прокурор зауважив, що в умовах війни перед бізнесом постали нові виклики та загрози.

«Хочу вас запевнити в тому, що ми не допустимо, щоб безпідставне втручання правоохоронних органів становило ще один ризик для вашої роботи. І вважаю, що спільними зусиллями чесний бізнес, чесний український бізнес зробить все можливе задля того, щоб наша спільна перемога над ворогом була зроблена в Україні», - наголосив генпрокурор.

Окрім того, він поінформував про розроблені стандарти діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування, які мають бути затверджені найближчим часом.

«Стандарти, які в найближчий час будуть затверджені і стануть обов'язковими для використання всіма прокурорами, передбачають, що обшуки, арешти майна - це крайня міра, яка може бути використана. І саме ці стандарти мають запобігти тому, щоб не приймалися необгрунтовані, передчасні або надмірні засоби втручання», - сказав Костін.

Як повідомлялося, в ОГП у 2020 році створили Департамент кримінально-правової політики та захисту інвестицій, який комунікує з представниками бізнесу стосовно порушених кримінальних справ.