За швидкого вступу до ЄС українська економіка може зрости на 7% - Нацбанк

Сама перспектива членства України в ЄС та виконання відповідних умов стимулюватимуть економічне зростання країни ще до офіційного її вступу, а процес інтеграції - зовнішню торгівлю та залучення інвестицій, що посилить інституційну спроможність країни.

Про це повідомляє НБУ у Фейсбуці, стосовно можливих сценаріїв розвитку євроінтеграційного поступу України.

НБУ розглянув два сценарії розвитку євроінтеграційного поступу України, які передусім відрізняються повнотою та швидкістю реформ.

За сценарію часткового проведення реформ економіка може зростати приблизно на 4% упродовж десятиліття, а ВВП на одну особу в 2033 році перевищить 10 тис. дол. США.

️Натомість за реалізації сценарію швидкої трансформації ці показники зростуть до близько 7% та майже 15,5 тис. дол. США відповідно.

За приклад НБУ взяв досвід країн, що пройшли євроінтеграційний шлях. Так, у країнах Центрально-Східної Європи, що приєдналися до ЄС у 2004 році, рівні продуктивності праці та ВВП на одну особу в 2003 році були в середньому на майже 10% вищі порівняно з тим, якби вони не мали можливості вступу.

"Важливою передумовою для успішної європейської інтеграції України є, в тому числі, й подальша реалізація мандата НБУ із забезпечення цінової стабільності", - наголосили в регуляторі.

У Нацбанку зазначили, що українська економіка поступово відновлюється переважно завдяки надолуженню втрат, спричинених повномасштабною агресією росії. Проте стійке економічне зростання високими темпами можливе лише за умови сталого підвищення рівня продуктивності.

Як повідомлялося, за прогнозами Національного банку, у 2024 році зростання економіки становитиме 3,6%. У 2025-2026 рр. зростання економіки пришвидшиться до 4-6% на рік завдяки зниженню безпекових ризиків, що є основним припущенням прогнозу НБУ, поліпшенню споживчих та інвестиційних настроїв, упровадженню євроінтеграційних реформ.

За попередніми оцінками Міністерства економіки, обсяги внутрішнього валового продукту торік збільшилися приблизно на 5%.