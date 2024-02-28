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Кабмін поширив «єЧергу» на водіїв легкових авто - Шмигаль
Кабінет Міністрів поширив дію електронної системи "Електронна черга перетину кордону" ("єЧерга") на водіїв легкових авто, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Ми продовжуємо масштабувати наш успішний проєкт "єЧерга" для зручного перетину кордонів. Сьогодні ми ухвалюємо постанову, яка поширює електронну чергу і на водіїв легкових авто", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
За його словами, за допомогою цього сервісу транспортні засоби вже понад 800 тисяч разів перетнули кордон.
"Це зручно і прискорює весь процес. Плюс знімає питання зловживань", - наголосив він.
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