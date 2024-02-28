Введення житла в Україні у 2023 р. зросло на 3,8% - Держстат

Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками 2023 року зросло на 3,8% порівняно з 2022 роком - до 7 млн 380,7 тис. кв. м, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у містах 2023 року введено в експлуатацію 4 млн 276,9 тис. кв. м житла, що на 10% нижче за показник попереднього року. У сільській місцевості введено на 31,6% більше житла, ніж у 2022 році - 3 млн 103,8 тис. кв. м.

При цьому 47,2% загального обсягу житла введено в одноквартирних будинках, 52,6% - у будинках із двома і більше квартирами, 0,2% - у гуртожитках.

Загалом за минулий рік в експлуатацію введено 89,2 тис. квартир, що на 3,5% менше, ніж 2022 року. При цьому в містах введено 57,2 тис. квартир, у селах - 32 тис. квартир.

За підсумками 2023 року найбільше житла введено в Київській області - 1 млн 387,6 тис. кв. м (18,8% від загального обсягу), однак порівняно з 2022 роком показник знизився на 4,8%. Далі йде Львівська область - 769,4 тис. кв. м (10,4%), перевищивши результат попереднього року на 6,8%; Вінницька - 658,5 тис. кв. м (8,9%), "плюс" 62,8% до 2022 року; Івано-Франківська - 526 тис. кв. м (7,1%), "плюс" 6,6% відповідно.

У Києві минулого року було введено в експлуатацію 1 млн 13,8 тис. кв. м житла (13,7%), що на 11,6% перевищує результат 2022 року.

За даними Держстату, найбільше зростання обсягів введення житла у 2023 році зафіксовано в Харківській області, де показник зріс у 5 разів до попереднього року, - до 260,6 тис. кв. м (3,5% від загального обсягу).

Зростання обсягу введення житла до попереднього року зафіксовано також у Черкаській (+78,4%, до 166,8 тис. кв. м), Донецькій (+52, до 5,5 тис. кв. м), Дніпропетровській (+29,2%, до 235,1 тис. кв. м), Сумській (+24,7%, до 52,3 тис. кв. м), Тернопільській (+24,7%, до 52,3 тис. кв. м), Сумській (+24,7%, до 52,3 тис. кв. м) областях. кв. м), Тернопільській (+18,3%, до 216,6 тис. кв. м), Закарпатській (+17,8%, до 364,2 тис. кв. м), Волинській (+15,2%, до 316,2 тис. кв. м), Запорізькій (+12,4%, до 21,5 тис. кв. м) і Чернівецькій (+6,9%, до 235,7 тис. кв. м) областях. Решта областей показали скорочення обсягів введеного житла.

Дані наведено з урахуванням житла, введеного згідно з тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію будинків, зведених без дозволу на виконання будівельних робіт, а також без урахування тимчасово окупованих РФ територій і частини території, де точилися/точаться бойові дії, нагадує Держстат.

Як повідомлялося, за підсумками 2022 року введення в експлуатацію житла в Україні скоротилося на 37,8% порівняно з 2021 роком - до 7 млн 110,2 тис. кв. м.