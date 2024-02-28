Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Введення житла в Україні у 2023 р. зросло на 3,8% - Держстат

14:30 27.02.2024 |

Економіка

 

Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками 2023 року зросло на 3,8% порівняно з 2022 роком - до 7 млн 380,7 тис. кв. м, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у містах 2023 року введено в експлуатацію 4 млн 276,9 тис. кв. м житла, що на 10% нижче за показник попереднього року. У сільській місцевості введено на 31,6% більше житла, ніж у 2022 році - 3 млн 103,8 тис. кв. м.

При цьому 47,2% загального обсягу житла введено в одноквартирних будинках, 52,6% - у будинках із двома і більше квартирами, 0,2% - у гуртожитках.

Загалом за минулий рік в експлуатацію введено 89,2 тис. квартир, що на 3,5% менше, ніж 2022 року. При цьому в містах введено 57,2 тис. квартир, у селах - 32 тис. квартир.

За підсумками 2023 року найбільше житла введено в Київській області - 1 млн 387,6 тис. кв. м (18,8% від загального обсягу), однак порівняно з 2022 роком показник знизився на 4,8%. Далі йде Львівська область - 769,4 тис. кв. м (10,4%), перевищивши результат попереднього року на 6,8%; Вінницька - 658,5 тис. кв. м (8,9%), "плюс" 62,8% до 2022 року; Івано-Франківська - 526 тис. кв. м (7,1%), "плюс" 6,6% відповідно.

У Києві минулого року було введено в експлуатацію 1 млн 13,8 тис. кв. м житла (13,7%), що на 11,6% перевищує результат 2022 року.

За даними Держстату, найбільше зростання обсягів введення житла у 2023 році зафіксовано в Харківській області, де показник зріс у 5 разів до попереднього року, - до 260,6 тис. кв. м (3,5% від загального обсягу).

Зростання обсягу введення житла до попереднього року зафіксовано також у Черкаській (+78,4%, до 166,8 тис. кв. м), Донецькій (+52, до 5,5 тис. кв. м), Дніпропетровській (+29,2%, до 235,1 тис. кв. м), Сумській (+24,7%, до 52,3 тис. кв. м), Тернопільській (+24,7%, до 52,3 тис. кв. м), Сумській (+24,7%, до 52,3 тис. кв. м) областях. кв. м), Тернопільській (+18,3%, до 216,6 тис. кв. м), Закарпатській (+17,8%, до 364,2 тис. кв. м), Волинській (+15,2%, до 316,2 тис. кв. м), Запорізькій (+12,4%, до 21,5 тис. кв. м) і Чернівецькій (+6,9%, до 235,7 тис. кв. м) областях. Решта областей показали скорочення обсягів введеного житла.

Дані наведено з урахуванням житла, введеного згідно з тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію будинків, зведених без дозволу на виконання будівельних робіт, а також без урахування тимчасово окупованих РФ територій і частини території, де точилися/точаться бойові дії, нагадує Держстат.

Як повідомлялося, за підсумками 2022 року введення в експлуатацію житла в Україні скоротилося на 37,8% порівняно з 2021 роком - до 7 млн 110,2 тис. кв. м.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,4249
  0,0888
 0,23
EUR
 1
 41,7179
  0,1194
 0,29

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2192  0,10 0,27 38,7488  0,10 0,27
EUR 41,4212  0,15 0,35 42,1754  0,13 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4400  0,20 0,52 38,4650  0,21 0,55
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес