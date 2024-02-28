Мінекономіки та ОЕСР почали аналізувати інвестиційні

Міністерство економіки України і Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розпочали спільну роботу над аналізом інвестиційних стимулів та впорядкуванням регуляторного середовища, пов'язаного з інвестиціями.

Як передає Укрінформ, про це йшла мова під час зустрічі заступника міністра економіки України Володимира Кузьо з командою ОЕСР, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Ми надзвичайно цінуємо співпрацю з комітетами та робочими групами OECP, зокрема Інвестиційним комітетом, відділом експортних кредитів, а також органами, відповідальними за корпоративне управління та державні закупівлі та щиро дякуємо за започатковану роботу щодо розвитку потенціалу для розробки ефективної політики стимулювання інвестицій та покращення регуляторного середовища і сподіваємось на подальшу плідну співпрацю», - сказав Кузьо.

Він також зазначив про важливість залучення та співпраці всіх зацікавлених органів у проведенні дослідження щодо чинних державних стимулів та пільг, а також розробки нових політик стимулювання, створення належного сприятливого середовища для забезпечення отримання коштів донорів та залучення іноземних і приватних інвестицій в розбудову та відновлення України.

Сторони домовились зосередитись на двох основних напрямах роботи з розбудови інвестиційного потенціалу. Перше - розробка та впровадження політики стимулювання інвестицій, що відповідає кращим практикам та рекомендаціям ОЕСР. Друге - сприяння інвестиціям, у тому числі шляхом покращення та оптимізації регуляторного середовища для інвестицій на національному та регіональному рівнях.

Мінекономіки виступатиме координатором зазначеної співпраці та проведення відповідної роботи в межах цього проєкту.

Як повідомляв Укрінформ, ОЕСР високо оцінила досягнення України в антикорупційній політиці у п'яти сферах: антикорупційна політика; декларування активів; незалежність судової влади; спеціалізовані антикорупційні установи; відповідальність за корупційні правопорушення.

ОЕСР об'єднує 37 країн світу. Її членами є більшість держав Європейського Союзу, США, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Південна Корея, Японія та інші. Штаб-квартира розміщена в Парижі.