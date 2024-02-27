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Болгарія допоможе збільшити транзитний потенціал у напрямку портів Середземного моря - Шмигаль
23:03 26.02.2024 |
Болгарія допоможе збільшити транзитний потенціал європейськими «шляхами солідарності» в напрямку портів Середземного моря.
Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з очільником уряду Болгарії Ніколаєм Денковим, передає кореспондент Укрінфому.
«Разом Україна та Болгарія зроблять усе можливе для безпеки у Чорному морі», - зазначив він.
Шмигаль поінформував, що у квітні в столиці Болгарії, у місті Софія, відбудеться Чорноморська безпекова конференція Міжнародної Кримської платформи. Там будуть напрацьовані рішення, які унеможливлять російський терор у Чорноморському регіоні.
«Наші держави й надалі разом гарантуватимуть глобальну продовольчу безпеку. Для цього Болгарія допоможе збільшити транзитний потенціал європейськими шляхами солідарності в напрямку портів Середземного моря», - наголосив очільник уряду України.
Зокрема, йдеться як про автомобільний, морський, річковий, так і про залізничний транзит через Румунію та Болгарію до середземноморських портів Греції.
«Надзвичайно цінуємо конструктивну позицію Болгарії в сприянні безпечному транспортуванні української аграрної продукції», - резюмував Шмигаль.
Як повідомляв Укрінформ, Україна та Болгарія будуть посилювати співпрацю у сфері військового співробітництва, виробництва зброї та розробки компенсаційного механізму.
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