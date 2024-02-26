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АНАЛІТИКА

Запущено індустріальний парк, який Світовий банк застрахував від воєнних ризиків

16:49 26.02.2024 |

Економіка

 

У Львові запущено в експлуатацію першу чергу індустріального парку М10 Lviv Industrial Park, який був першим в Україні приватним об'єктом, застрахованим Світовим банком від воєнних ризиків. Про це повідомляє пресслужба Dragon Capital, мажоритарного акціонера індустріального парку.

Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Світового банку (MIGA) надало інвестиційну гарантію M10 Industrial Park на $9,1 млн у вересні минулого року.

У 2023 році Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) став партнером проєкту та інвестував у парк $5,5 млн.

M10 Industrial Park - складський комплекс класу А площею 14 400 кв. м, розташований у промисловій зоні Львова Рясне-2, на трасі М10, за 60 км від пункту пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею. Територія парку охоплює площу 23,5 га та складається із шести ділянок.

Статус індустріального парку надає резидентам можливість отримати спеціальні преференції у вигляді податкових пільг, а сертифікація за міжнародними стандартами зеленого будівництва BREEAM підтвердить енергоефективність, економічність та екологічність будівлі.

Подальший розвиток проєкту індустріального парку М10 передбачає будівництво складських комплексів у форматі build-to-suit (проєктування та будівництво об'єкта під замовника).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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