Фінансові новини
- |
- 26.02.24
- |
- 18:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Запущено індустріальний парк, який Світовий банк застрахував від воєнних ризиків
16:49 26.02.2024 |
У Львові запущено в експлуатацію першу чергу індустріального парку М10 Lviv Industrial Park, який був першим в Україні приватним об'єктом, застрахованим Світовим банком від воєнних ризиків. Про це повідомляє пресслужба Dragon Capital, мажоритарного акціонера індустріального парку.
Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Світового банку (MIGA) надало інвестиційну гарантію M10 Industrial Park на $9,1 млн у вересні минулого року.
У 2023 році Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) став партнером проєкту та інвестував у парк $5,5 млн.
M10 Industrial Park - складський комплекс класу А площею 14 400 кв. м, розташований у промисловій зоні Львова Рясне-2, на трасі М10, за 60 км від пункту пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею. Територія парку охоплює площу 23,5 га та складається із шести ділянок.
Статус індустріального парку надає резидентам можливість отримати спеціальні преференції у вигляді податкових пільг, а сертифікація за міжнародними стандартами зеленого будівництва BREEAM підтвердить енергоефективність, економічність та екологічність будівлі.
Подальший розвиток проєкту індустріального парку М10 передбачає будівництво складських комплексів у форматі build-to-suit (проєктування та будівництво об'єкта під замовника).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна підписала угоду про безпеку з Італією
|Україна підписала безпекову угоду з Канадою
|Зеленський: На війні загинули 31 тисяча військових
|Навіщо уряд поїхав на кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Столичний навчальний центр Experts Club разом з Art Gallery Universe відкрив програму арт-терапії для постраждалих від ПТСР
У РУБРИЦІ
|Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
|Міноборони України: укладено перший прямий контракт зі шведським виробником
|Україна розширить вимогу щодо локалізації під час держзакупівель - прем'єр
|Запущено індустріальний парк, який Світовий банк застрахував від воєнних ризиків
|Ціни на газ для бізнесу в Україні впали посеред лютого до рівня минулого літа
|Кабмін має намір розширити кешбек агротехніки на вітчизняну спецтехніку, транспорт і ліфти - Свириденко
|Україна має намір за три роки закупити 1,5 тис. шкільних автобусів в українських виробників - Шмигаль
Бізнес
|Intel оголошує нову дорожню карту: техпроцес 14A, процесори Clearwater Forest та багато іншого
|Google вироблятиме смартфони Pixel в Індії з квітня, — Nikkei
|Міністр оборони Франції розповів про погрози РФ збивати французькі патрульні літаки
|Перший пацієнт Neuralink може керувати комп’ютерною мишею за допомогою мислення
|Apple оновить свій месенджер, щоб запобігти квантовим зламам
|Голова Xbox: усі ігри Activision Blizzard, включно з Call of Duty, з'являться в каталозі Game Pass
|Signal зберігатиме номер телефону в таємниці, а ім’я користувача можна змінити