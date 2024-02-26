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Кабмін має намір розширити кешбек агротехніки на вітчизняну спецтехніку, транспорт і ліфти - Свириденко
15:52 26.02.2024 |
Уряд відновлює програму компенсації 25% вартості аграрної техніки українського виробництва і планує з другого півріччя розширити цю програму кешбеку на комунальну та спеціальну техніку, а також на деякий транспорт і ліфти, повідомила перший віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.
"Ми відновлюємо програму компенсації на сільгосптехніку, кешбек, 25% на техніку українського виробництва... З другої половини року ми працюватимемо над тим, щоб розширити кешбек на інші види техніки: комунальну, спеціальну, транспорт, ліфти", - сказала вона на форумі "Зроблено в Україні" в Києві в понеділок.
За її словами, вже з цього тижня розпочинається запуск онлайн-платформи з інформацією про основні державні інструменти підтримки "Зроблено в Україні", розробленої спільно з Радою підприємців при Офісі президента, бізнес-омбудсменом і Мінцифри.
На платформі підприємці зможуть залишити відгуки та скласти рейтинги держпрограм, що допоможе уряду їх опрацювати, систематизувати та повернутися до користувача програми з рішенням.
"Чому це важливо? Тому що ми вже почули, що президент доручив уряду розробити кешбек. Кешбек стосуватиметься товарів, вироблених в Україні", - додала віцепрем'єр.
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