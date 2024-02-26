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«Власна справа»: українці отримають ще ₴103 мільйони від держави
11:51 26.02.2024 |
За грантовою програмою «Власна справа» ще 434 українці отримають 103 млн грн від держави на започаткування або розвиток власного бізнесу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«434 переможці другої у 2024 році хвилі грантової програми «Власна справа» отримають від держави 103 млн грн на старт або розвиток свого бізнесу. При цьому ці підприємці створять майже 1000 робочих місць. Від початку дії програми в липні 2022 року маємо вже 14 000 грантоотримувачів, в бізнес яких держава інвестує 3,3 млрд грн», - зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.
За її словами, завдяки цим інвестиціям з'явились тисячі нових підприємств, діючі компанії розширили свою діяльність, збільшили обсяги виробництва й асортимент продукції або послуг, освоїли нові напрями. Окрім того, отримувачі грантів загалом створять понад 30 тисяч нових робочих місць.
Серед отримувачів мікрогрантів другої хвилі 60% жінок, 33% чоловіків та 7% - юридичні особи. 74% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської області (58 осіб), Київської області (34 особи), Івано-Франківської області (32 особи) та міста Києва (42 особи). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.
Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці другої хвилі, є: оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів - 144 особи, тимчасове розміщування й організація харчування - 74 особи, переробна промисловість - 59 осіб.
Як повідомлялося, за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранта.
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