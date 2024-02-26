Україна збільшила експорт готових харчових продуктів на 31% - Держстат

У 2023 році Україна експортувала готових харчових продуктів на 3,27 млрд дол. США, що на 31% більше, як порівняти з 2022 роком.

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає Укрінформ.

Згідно із оприлюдненими даними, минулого року з України було експортовано на 31% більше готових харчових продуктів, ніж роком раніше, - на 3,27 млрд доларів США.

Серед цієї категорії товарів найбільше зріс експорт цукру - на 99,1% до 596,37 млн дол., алкогольних, безалкогольних напоїв та оцту - на 38,3% до 283,01 млн дол., продуктів з м'яса та риби - на 38,1% до 42,58 млн доларів.

Як повідомлялося, у 2023 році експорт товарів з України становив 36,18 млрд дол. США, що дорівнює 82% показника 2022 року; імпорт - 63,56 млрд дол., або 114,9%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 27,37 млрд дол. США.