Україна підпише угоду з Туреччиною про обмін інформацією про переміщення товарів

Кабінет Міністрів схвалив проєкт Угоди між урядами України та Турецької Республіки про створення системи електронного обміну попередньою інформацією щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються між сторонами.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 23 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що угода передбачає створення системи електронного обміну такою інформацією.

"Митні адміністрації України та Турецької Республіки надаватимуть одна одній попередню інформацію про товари і транспортні засоби, що переміщуються через митні кордони обох держав відповідно до умов, визначених угодою, для спрощення та прискорення транзитних операцій", - написав Мельничук.

Як повідомлялося, Туреччина у минулому році увійшла до трійки найбільших імпортерів української агропродукції, імпортувавши її на $1,99 млрд.