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Перший транш від ЄС у 4,5 мільярда євро надійде до України у березні, – фон дер Ляєн
08:59 26.02.2024 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч у Києві, під час якої сторони обговорили питання фінансування, українського експорту, а також співробітництво у сфері оборонної промисловості.
Про це повідомив український прем'єр у Telegram.
За його словами, зустріч з фон дер Ляєн вийшла продуктивною.
"Говорили про нашу співпрацю у сфері оборонної промисловості та скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро на 4 роки. Пані Урсула повідомила, що перший транш на суму 4,5 млрд євро надійде вже в березні", - наголосив він.
Також сторони порушили питання щодо ситуації на українсько-польському кордоні. Шмигаль представив український "План взаємопорозуміння" для вирішення цієї кризи.
"Розраховуємо на конструктивний тристоронній діалог", - зазначив голова уряду.
Як повідомлялося, 1 лютого лідери 27 країн-членів Європейського Союзу одноголосно домовилися про додатковий пакет фінансової підтримки України на загальну суму 50 млрд євро.
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