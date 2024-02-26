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АНАЛІТИКА

Перший транш від ЄС у 4,5 мільярда євро надійде до України у березні, – фон дер Ляєн

Перший транш від ЄС у 4,5 мільярда євро надійде до України у березні, – фон дер Ляєн

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч у Києві, під час якої сторони обговорили питання фінансування, українського експорту, а також співробітництво у сфері оборонної промисловості.

Про це повідомив український прем'єр у Telegram.

За його словами, зустріч з фон дер Ляєн вийшла продуктивною.

"Говорили про нашу співпрацю у сфері оборонної промисловості та скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро на 4 роки. Пані Урсула повідомила, що перший транш на суму 4,5 млрд євро надійде вже в березні", - наголосив він.

Також сторони порушили питання щодо ситуації на українсько-польському кордоні. Шмигаль представив український "План взаємопорозуміння" для вирішення цієї кризи.

"Розраховуємо на конструктивний тристоронній діалог", - зазначив голова уряду.

Як повідомлялося, 1 лютого лідери 27 країн-членів Європейського Союзу одноголосно домовилися про додатковий пакет фінансової підтримки України на загальну суму 50 млрд євро.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

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