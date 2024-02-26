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АНАЛІТИКА

Україна очікує отримати від США до 12 млрд доларів фіндопомоги цьогоріч, - Шмигаль

 

Протягом 2024 року Україна очікує отримати від Сполучених Штатів Америки (США) 11,8 млрд доларів фінансової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час форуму "Україна. Рік 2024".

"Ми очікуємо від США цього року 11, 8 млрд доларів допомоги. Це те, про що ми домовлялися. Ми глибоко переконані, що США не залишать Україну на самоті з точки зору і фінансової підтримки, і збройної, бо вони об'єднані в один пакет. Тому очікуємо на рішення Конгресу після двотижневої перерви в їх роботі", - заявив прем'єр-міністр.

Допомога Україні від США

Минулого року Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також охорону американського кордону. Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагали більш жорстких заходів щодо охорони кордонів. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.

Нещодавно у Сенаті США почали розглядати законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню без грошей для кордону. Вже 3 лютого, його підтримали сенатори.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, він ще має пройти Палату представників і бути підписаний президентом Джо Байденом.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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