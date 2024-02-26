Впровадження реформ і гнучкість: у ЄІБ прокоментували стан економіки України

Україна впроваджує потрібні реформи, а її економіка є гнучкою, тому фінансова спільнота рішуче налаштована надавати подальшу допомогу.

Як передає Укрінформ, про це Голова Регіонального хабу Східної Європи Європейського інвестиційного банку Жан-Ерік С. де Загон сказав під час дискусії «Статистика життя та смерті: чи здатні фінанси, економіка, інфраструктура та соціальна система України втримати удар?», яка відбулася в межах спеціальної зустрічі YES «Два роки - боротьба триває».

"Показники на сьогодні не такі вже й погані, міць банківського сектору в Україні вражає, що добре для економіки, а НБУ проводить правильну політику - його керівництво також зосереджено на підтримці економіки. Крім того, Україна швидко реагує, реформи добре впроваджуються і третій розгляд в МВФ був позитивним. Щодо вже досягнутих Україною результатів у процесі вступу до ЄС також лунають гарні відгуки", - наголосив він.

Де Загон прокоментував ухвалення Верховною радою закону про корпоративне управління.

"Ще один показник реформ - закон про корпоративне управління, прийнятий три дні тому, є дуже важливим, бо показує, що Україна дійсно провадить потрібні реформи. До того ж виділяється гнучкість української економіки. Тож, маємо бути оптимістичними у цьому питанні - фінансова спільнота рішуче налаштована надавати допомогу Україні", - сказав представник ЄІБ.

Як повідомлялося, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) із початку повномасштабного вторгнення спрямував Україні 1,7 млрд євро допомоги на фінансування першочергових видатків державного бюджету.