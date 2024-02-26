Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські дрони отримають штучний інтелект німецької компанії Helsing

 

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін та CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері безпеки й оборони. Helsing - німецька компанія, що розробляє програмне забезпечення та інтегрує штучний інтелект в оборонні технології.

Це стало результатом конференцій щодо спільного виробництва озброєнь, які відбувалися в Україні, а також у Вашингтоні минулого року. Зараз український уряд активно працює з європейськими країнами та шукає партнерів у розробці технологій для озброєнь.

«Попереду ще низка конференцій такого масштабу, як у Вашингтоні, де були присутні спецпредставниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер, а також міністр оборони США Ллойд Остін, виробники та інші знакові люди. Ми готуємо багато сюрпризів. Я нагадаю, що про спільне виробництво озброєнь домовлялися Володимир Зеленський та Джо Байден», - керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Компанія Helsing є партнером з Rheinmetall з 2022 року, а також співпрацює з міністерством оборони Німеччини. В Україні компанія працює з 2022 року. Меморандум має метою підсилення українських оборонних технологій та впровадження ШІ у БПЛА українського виробництва.
За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3527
  0,1276
 0,33
EUR
 1
 41,5628
  0,1652
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1179  0,07 0,18 38,6461  0,09 0,23
EUR 41,2750  0,05 0,13 42,0411  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2400  0,24 0,62 38,2550  0,25 0,66
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес