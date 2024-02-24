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Фонд держмайна залучив до бюджету ₴106,6 мільйона

23:33 23.02.2024 |

Економіка

Фонд держмайна залучив до бюджету &#8372;106,6 мільйона

 

Фонд державного майна України продав Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою і Закупнянський кар'єр на загальну суму 106,6 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

Фонд держмайна провів 23 лютого 2024 року в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» онлайн-аукціони з приватизації єдиний майновий комплекс ДП «Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою» і ЄМК ДП «Закупнянський кар'єр». За результатами аукціонів з приватизації після укладання угод до державного бюджету надійде 106,6 млн гривень.

За інформацією фонду, завдяки конкуренції початкова сума продажу Вінницького інституту землеустрою з 15,6 млн грн зросла в 3,5 раза - у підсумку актив вдалося реалізувати за 54,6 млн грн. Майно підприємства знаходиться у Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому та області. Підприємство займається дослідженням й експериментальною розробкою у сфері інших природничих і технічних наук. Переможцю аукціону додатково необхідно сплатити борги підприємства у майже 5,4 млн грн.

Закупнянський кар'єр був реалізований за 52 млн грн. За державний актив змагалися 5 потенційних покупців, а його вартість зросла в 3,5 раза. Основний вид діяльності підприємства: добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Підприємство має заборгованість у майже 5 млн грн, яку має сплатити переможець торгів.

Як повідомлялося, команда ФДМУ з 12 по 16 лютого провела на платформі «Prozorro.Продажі» 9 успішних онлайн-аукціонів з приватизації, за результатами яких було залучено 3,2 млн гривень.
 

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