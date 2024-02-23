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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

93% української агропродукції експортується через порти Великої Одеси та Дунаю

 
 

Від серпня минулого року Українським коридором та річкою Дунай експортовано понад 30 млн тонн агропродукції. Це понад 90% від загального агроекспорту України.

За майже сім місяців роботи Українського коридору 854 суден експортували 26 млн тонн вантажів з портів Великої Одеси до 42 країн, з яких понад 18 млн тонн - продукція українських аграріїв, йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Обсяги експорту Українським коридором майже досягли до воєнного рівня експорту з портів "Південний", "Одеса" та "Чорноморськ". У грудні експортували морем 6,8 млн тонн, в січні - 6,7 млн тонн. Хоч лютий і найкоротший місяць у році, ми все ж таки сподіваємося зберегти показник експорту не нижче за попередні місяці", - зазначив віцепрем'єр-міністр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, Український коридор і порти Дунаю сьогодні забезпечують понад 90% агроекспорту.

"І враховуючи ситуацію з блокуванням нашого експорту на західному кордоні, ми готуємося нарощувати агроекспорт через Дунай в обхід кордону з Польщею. УДП ("Українське Дунайське пароплавство", - ред.) вже готують баржеві каравани, які щомісяця можуть перевозити обсяги понад 2 тис. вантажівок", - сказав Кубраков.

Наразі порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" очікують на захід ще 111 суден, які після завантаження експортують 3,3 млн тонн вантажів.

Раніше голова Адміністрації морських портів України Юрій Литвин заявляв, що морські порти України наразі ще не завантажені на всю свою потужність та здатні наростити потенціал зернових перевезень.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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