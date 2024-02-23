Фінансові новини
- |
- 23.02.24
- |
- 23:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
93% української агропродукції експортується через порти Великої Одеси та Дунаю
23:00 23.02.2024 |
Від серпня минулого року Українським коридором та річкою Дунай експортовано понад 30 млн тонн агропродукції. Це понад 90% від загального агроекспорту України.
За майже сім місяців роботи Українського коридору 854 суден експортували 26 млн тонн вантажів з портів Великої Одеси до 42 країн, з яких понад 18 млн тонн - продукція українських аграріїв, йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
"Обсяги експорту Українським коридором майже досягли до воєнного рівня експорту з портів "Південний", "Одеса" та "Чорноморськ". У грудні експортували морем 6,8 млн тонн, в січні - 6,7 млн тонн. Хоч лютий і найкоротший місяць у році, ми все ж таки сподіваємося зберегти показник експорту не нижче за попередні місяці", - зазначив віцепрем'єр-міністр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
За його словами, Український коридор і порти Дунаю сьогодні забезпечують понад 90% агроекспорту.
"І враховуючи ситуацію з блокуванням нашого експорту на західному кордоні, ми готуємося нарощувати агроекспорт через Дунай в обхід кордону з Польщею. УДП ("Українське Дунайське пароплавство", - ред.) вже готують баржеві каравани, які щомісяця можуть перевозити обсяги понад 2 тис. вантажівок", - сказав Кубраков.
Наразі порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" очікують на захід ще 111 суден, які після завантаження експортують 3,3 млн тонн вантажів.
Раніше голова Адміністрації морських портів України Юрій Литвин заявляв, що морські порти України наразі ще не завантажені на всю свою потужність та здатні наростити потенціал зернових перевезень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна підписала безпекову угоду з першою країною за межами G7
|Рада провалила урядовий законопроєкт про перезавантаження БЕБ
|НАЗК склало на Шурму протокол про конфлікт інтересів
|Байден оголосив понад 500 санкцій проти РФ через війну та смерть Навального
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Купити ігрові ноутбуки чи купити ноутбуки для навчання: поради для обрання найкращого
У РУБРИЦІ
|Асоціація енергетичних і природних ресурсів провела перше засідання
|93% української агропродукції експортується через порти Великої Одеси та Дунаю
|Шмигаль на кордоні з Польщею: На жаль, зустріч із польськими урядовцями сьогодні не відбулася
|Бізнес став більше піклуватися про здоров'я і психологічний стан співробітників і топкадрів - опитування
|Рада підтримала законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС
|Автогаз за тиждень здорожчав на 85 копійок
|Вартість польського й литовського ДП зростає через дорогу логістику
Бізнес
|Голова Xbox: усі ігри Activision Blizzard, включно з Call of Duty, з'являться в каталозі Game Pass
|Signal зберігатиме номер телефону в таємниці, а ім’я користувача можна змінити
|У Раду внесли законопроєкт про штрафи для водіїв за шини не за сезоном
|Мільярдер Безос завершив продаж 50 млн акцій Amazon на 8,5 мільярдів доларів
|Північна Корея запускає азартні сайти зі шкідливим програмним забезпеченням
|Google випустила модель ШІ Gemini 1.5 Pro, що перевершує конкурентів
|Європейські автовиробники об'єднуються проти китайської загрози – Bloomberg