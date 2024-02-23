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Кабмін виділив 17 мільярдів на ремонт доріг
17:26 23.02.2024 |
Кабінет Міністрів виділив 17,1 мільярда гривень на утримання доріг за рахунок невикористаних минулого року коштів держбюджету.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 23 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Спрямовано Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури залишок коштів спеціального фонду державного бюджету у сумі 17,1 млрд гривень, який утворився на 1 січня 2024 року", - написав депутат.
Йдеться про кошти, що надійшли до Дорожного фонду у попередні роки та не використані у 2023 році. Їх спрямують на нову бюджетну програму "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".
Крім того, Кабмін затвердив Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у 2024 році.
"Порядком визначено... розподіл бюджетних коштів за напрямами використання; перелік обʼєктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, та обсягів їх фінансування за рахунок коштів державного бюджету", - додав Мельничук.
Як повідомлялося, законом "Про державний бюджет на 2024 рік" надходження до Дорожнього фонду передано до загального фонду держбюджету. Також скасовано субвенцію місцевим бюджетам на дороги місцевого значення (у 2023 році на це було передбачено 16 млрд грн).
Водночас на ремонт та утримання доріг у 2024 році мають спрямувати залишки невикористаних у минулому році коштів держбюджету. Крім того, кошти на ремонт доріг та мостів виділятимуть з резервного фонду в окремих випадках.
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