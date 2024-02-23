Держава реєструє власний бренд «Зроблено в Україні»

Затвердежний урядом логотип

Уряд затвердив зображення торговельної марки для товарів, вироблених в Україні - "Зроблено в Україні", ним безкоштовно зможе користуватися бізнес, громадські організації та держустанови.

Про це йдеться у постанові уряду, затвердженій 23 лютого, яка є у розпорядженні ЕП.

Логотип розробляли у Міністерстві економіки. Після його затвердження урядом, міністерство повинно буде забезпечити подання заявки на державну реєстрацію торговельної марки, а також розробити брендбук на основі логотипу.

Державний бренд допоможе виділити товари, вироблені українським виробником, серед подібних товарів в обігу, популяризувати товари українського виробництва та стимулювати внутрішній попит на них, зазначається у пояснювальній записці.

Використання логотипу та брендбуку буде безкоштовним для державних органів, органів місцевого самоврядування, бізнесу, інших установ та організацій незалежно від форми власності.



