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АНАЛІТИКА

Держава реєструє власний бренд «Зроблено в Україні»

14:09 23.02.2024 |

Економіка, Україна

 Затвердежний урядом логотип

Уряд затвердив зображення торговельної марки для товарів, вироблених в Україні - "Зроблено в Україні", ним безкоштовно зможе користуватися бізнес, громадські організації та держустанови.

Про це йдеться у постанові уряду, затвердженій 23 лютого, яка є у розпорядженні ЕП.

Логотип розробляли у Міністерстві економіки. Після його затвердження урядом, міністерство повинно буде забезпечити подання заявки на державну реєстрацію торговельної марки, а також розробити брендбук на основі логотипу.

Державний бренд допоможе виділити товари, вироблені українським виробником, серед подібних товарів в обігу, популяризувати товари українського виробництва та стимулювати внутрішній попит на них, зазначається у пояснювальній записці.

Використання логотипу та брендбуку буде безкоштовним для державних органів, органів місцевого самоврядування, бізнесу, інших установ та організацій незалежно від форми власності.
За матеріалами: Економічна правда
 

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