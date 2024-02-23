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АНАЛІТИКА

У Concorde Capital заявили про продовження тиску правоохоронців

 

Інвестиційна компанія Concorde Capital бізнесмена Ігоря Мазепи заявила про продовження тиску правоохоронців та ускладнення діяльності компанії.

Про це йдеться в заяві компанії.

"В результаті протиправних дій слідчої групи ДБР та Офісу генерального прокурора у "справі Мазепи" заблоковано діяльність багатьох підприємств, котрі не мають стосунку до операцій з так званою землею дамби", - зазначили в компанії.

Зокрема, в ході обшуків в офісі Concorde Capital 18 січня 2023 року було вилучено корпоративну документацію, печатки, електронні ключі, ліцензії та ін., багатьох компаній, в т.ч. ТОВ "Конкорд Консалтинг", ТОВ "Конкорд Факторинг", ТОВ "Сонячне Ремесло", особисті документи, телефони, ноутбуки працівників компанії та партнерів, які знаходились в офісі на момент обшуку.

У наголосили, що вилучені документи та техніка не мають жодного відношення до справи.

"Таким чином суттєво ускладнено та зупинено деякі напрями діяльності підприємств, до яких у правоохоронців нема жодних офіційних претензій. Блокування цих підприємств у такий протиправний спосіб загрожує збитками і компанії, і державі", - додали в інвесткомпанії.

У заяві також додали, що у відповідь на звернення з вимогою про повернення майна "слідчі безпідставно відповідають відмовою".

Нагадуємо:

Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Того ж дня правоохоронці провели обшуки в офісі Concorde Capital.

ДБР затримало бізнесмена Ігоря Мазепу у справі незаконної приватизації земельних ділянок на Київщині - у матеріалах справи Мазепа вказаний "замовником заволодіння ділянками".

Печерський районний суд 19 січня за клопотанням Офісу генпрокурора обрав запобіжний захід інвестбанкіру, засновнику Concorde Capital Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 349 мільйонів гривень.

Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа 23 січня після сплати застави у розмірі 21 мільйон гривень вийшов із СІЗО.

Печерський районний суд міста Києва продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи до 9 місяців після 10 років розслідування.
За матеріалами: Економічна правда
 

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