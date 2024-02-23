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На польському кордоні з українських зерновозів висипали «транзитний» ріпак
13:28 23.02.2024 |
На кордоні з Польщею на залізничному КПП "Дорогуськ" знову пошкодили вантаж українських зернових, який мав їхати транзитом до Гамбурга у Німеччину.
Про це заявили у Міністерстві відновлення, пише "Європейська правда".
Близько 9 години ранку, згідно з повідомленням, у п'ятницю невідомі особи пошкодили ріпак у трьох зерновозах. Вантаж мав прямувати через Польщу транзитом до Гамбурга. Як випливає з фото, оприлюдненого віцепрем'єром Олександром Кубраковим, вантаж частково висипали на колії.
У повідомленні зазначили, що "Укрзалізниця" готує звернення з цього приводу до правоохоронних органів Польщі.
"Скажу лише, що непокарані злочини завжди повертаються. Хоч це військова агресія, хоч пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх (злочини. - Ред.) повторити", - прокоментував віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
Нагадаємо, попередній інцидент з розсипаним зерном на залізниці стався 20 лютого біля КПП "Медика - Шегині" - фермери висипали частину зерна з вантажного потяга на колії.
А перший такий випадок із зерном стався з вантажівками, що мали везти збіжжя транзитом через Польщу, на КПП "Дорогуськ" на початку місяця. Тогочасні дії протестувальників розслідує прокуратура, а в уряді Польщі перепросили за цей випадок.
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