Блокування кордону з Польщею: у чергах стоять понад 2400 вантажівок

Станом на ранок у чергах на перетин кордону на території Польщі стоять понад 2400 вантажних транспортних засобів.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, передає кореспондент Укрінформу.

"Черги на території Польщі, за інформацією, яку ми маємо від польських колег, на всіх напрямках, де відбувається блокування руху для вантажних транспортних засобів, станом на ранок становлять десь 2460 вантажівок. Найбільше - навпроти пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин", - зазначив Демченко.

За його словами, фактично найнижчі показники перетину кордону вантажівками, як і днем раніше, спостерігаються по напрямку пунктів пропуску "Шегині" і "Ягодин".

"Наприклад, по "Шегиням" кордон (за добу - ред.) перетнуло десь 60 вантажних транспортних засобів. І близько 60 вантажівок також перетнуло кордон по напрямку "Ягодина", але всі ці машини по "Ягодину" - це в бік України. Бо за останні дні польська сторона не приймає жодної вантажівки, яка рухається з України у бік Польщі по цьому напрямку", - поінформував речник.

Водночас він зазначив, що українські прикордонники наразі не фіксують блокування громадського транспорту на пунктах перетину українсько-польського кордону.

"Рух для легкових авто і автобусів, якими перетинають кордон звичайні громадяни, вільний у обох напрямках. Єдиний день, коли блокувався рух для цієї категорії транспорту - це було 20 числа на 3 пунктах пропуску: по напрямку "Рава-Руської", "Устилугу" та "Угринів", - розповів Демченко.

Речник заявив, що зараз пасажиропотік загалом є невисоким.

"Фактично він коливається десь на рівні 55-70 тисяч осіб на добу у обох напрямках. І черг для легкових авто і автобусів на виїзд з України зараз немає", - поінформував він.

Як повідомлялося, з 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту польських аграріїв на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Польські фермери, блокуючи дороги для руху вантажівок, протестують проти, як вони стверджують, надмірного імпорту українських продуктів на польський ринок.