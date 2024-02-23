Кабмін схвалив індексацію пенсій майже на 8% з 1 березня 2024 року Шмигаль

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій майже на 8% з 1 березня 2024 року, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд ухвалює рішення про індексацію пенсій з 1 березня цього року. Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення становитиме 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн. Розмір підвищення розраховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні", - сказав Шмигаль на виїзному засіданні уряду у Львівській області в п'ятницю.

За його словами, індексація торкнеться понад 10 млн громадян, зокрема 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тис. пенсіонерів силових відомств і майже 100 тис. "чорнобильців".

Крім того, з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тис. працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

"Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій. Тобто, незважаючи на всі виклики, на всі труднощі, ми продовжуємо підтримувати наших людей. Не просто здійснюємо індексацію, а й розширюємо її периметр", - підсумував він.