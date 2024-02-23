Фінансові новини
- |
- 23.02.24
- |
- 13:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін схвалив індексацію пенсій майже на 8% з 1 березня 2024 року Шмигаль
12:56 23.02.2024 |
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій майже на 8% з 1 березня 2024 року, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні уряд ухвалює рішення про індексацію пенсій з 1 березня цього року. Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення становитиме 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн. Розмір підвищення розраховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні", - сказав Шмигаль на виїзному засіданні уряду у Львівській області в п'ятницю.
За його словами, індексація торкнеться понад 10 млн громадян, зокрема 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тис. пенсіонерів силових відомств і майже 100 тис. "чорнобильців".
Крім того, з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тис. працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.
"Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій. Тобто, незважаючи на всі виклики, на всі труднощі, ми продовжуємо підтримувати наших людей. Не просто здійснюємо індексацію, а й розширюємо її периметр", - підсумував він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 3-й перегляд програми EFF
|Слуга народу повернулася до ідеї розмежувати повноваження мера Києва і голови КМДА
|Данія уклала з Україною безпекову угоду й оголосила новий пакет допомоги
|Бундестаг проголосував за далекобійну зброю для України без згадки про Taurus
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Купити ігрові ноутбуки чи купити ноутбуки для навчання: поради для обрання найкращого
У РУБРИЦІ
|Кабмін схвалив індексацію пенсій майже на 8% з 1 березня 2024 року Шмигаль
|ВР ухвалила в цілому закон про демобілізацію строковиків
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 23.02.24
|Українські та американські експерти запустили акселератор для стартапів у оборонних технологіях
|МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 3-й перегляд програми EFF
|Нафта падає після того, як глава ФРС США заявив, що не поспішає знижувати відсоткові ставки
Бізнес
|Голова Xbox: усі ігри Activision Blizzard, включно з Call of Duty, з'являться в каталозі Game Pass
|Signal зберігатиме номер телефону в таємниці, а ім’я користувача можна змінити
|У Раду внесли законопроєкт про штрафи для водіїв за шини не за сезоном
|Мільярдер Безос завершив продаж 50 млн акцій Amazon на 8,5 мільярдів доларів
|Північна Корея запускає азартні сайти зі шкідливим програмним забезпеченням
|Google випустила модель ШІ Gemini 1.5 Pro, що перевершує конкурентів
|Європейські автовиробники об'єднуються проти китайської загрози – Bloomberg