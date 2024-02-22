Через знищення Каховської греблі збитки рибної галузі сягнули майже ₴10 мільярдів

Збитки рибного господарства України внаслідок знищення Каховського водосховища після підриву греблі гідроелектростанції росіянами перевищили 9,8 млрд грн.

Про це повідомив т.в.о. голови Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм Ігор Клименок, представляючи в Укрінформі публічний звіт про роботу агентства за 2023 рік.

Руйнування греблі, за його словами, стало справжньою катастрофою для рибної галузі. І не лише через загибель біоресурсів та втрату водного плеса.

"На цьому водосховищі розташовані два державні рибовідтворювальні заводи. Це Херсонський виробничо-експериментальний завод із розведення молоді частикових риб (забезпечував щорічне вселення 13,4 млн екземплярів цінних видів риб - ред.) та Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика (2,6 млн екземплярів мальків цінних видів риб, у тому числі 1,6 млн - осетрових - ред.)", - зазначив Клименок.

Він додав, що у 2022 році доступ до заводів був обмежений у зв'язку з війною.

"Тепер же їхнє (підприємств - ред.) існування взагалі під загрозою. З урахуванням цього, збитки рибного господарства України внаслідок надзвичайної події попередньо оцінюють у понад 9,8 млрд грн", - заявив очільник галузі.

Клименок також нагадав, що руйнування греблі Каховської ГЕС завдало величезної шкоди системі меліорації земель в Україні.

"Каховське водосховище було перлиною рибного господарства та джерелом живлення для найбільшої системи зрошення у Європі - 26 зрошувальних систем, які забезпечували водою 584 тис. га. Щорічний забір води для зрошування сягав 550 млн кубометрів. Тож збитки в галузі меліорації обчислюються десятками мільярдів гривень", - додав керівник Держрибагентства.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська вночі 6 червня 2023 року підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. Кабінет Міністрів та ООН попередньо оцінюють розмір збитків від підриву ГЕС у понад 11 млрд доларів. Найбільшої прямої шкоди завдано енергетичному і житловому секторам.