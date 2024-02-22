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В Україні торік легально видобули майже 40 тонн бурштину
12:58 22.02.2024 |
Минулого року в Україні обсяги легального видобутку бурштину сягнули 39,2 т, що в 15 разів більше, ніж у 2019 році, до набрання чинності закону щодо легалізації його видобутку.
Про це йдеться у публічному звіті Державної служби геології та надр України, передає Укрінформ.
За даними Держгеонадр, у 2023 році в Україні було видобуто за спецдозволами 39 256,25 кг бурштину. За користування бурштиноносними надрами торік було сплачено 35,4 млн грн ренти, 30% з яких спрямовано до бюджетів територіальних громад.
Загалом протягом 2020-2023 років у Рівненській і Житомирській областях було продано 90 ділянок надр загальною площею 3,8 тис. га на суму 144,7 млн грн.
Найбільшим легальним виробником бурштину торік стало КП «Волиньприродресурс», яке видобуло 14 667,27 кг цієї корисної копалини.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила у грудні 2019 року Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про видобуток бурштину та інших корисних копалин», який передбачає введення єдиних дозволів на геологічне вивчення бурштинових надр з подальшим видобуванням бурштину на 5 років на ділянки до 10 гектарів.
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