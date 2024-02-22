Державний оператор тилу скасував усі 11 тендерів на закупівлю продуктів для ЗСУ

Державний оператор тилу (ДОТ), закупівельна організація Міністерства оборони, скасував усі 11 тендерів на закупівлю продуктів для Збройних Сил України. Вони відбулися 21 лютого, але результати анульовано через позов одного з постачальників - ТОВ "Трейд Граніт Інвест", повідомив ДОТ.

Компанія через суд зобов'язала ДОТ скасувати жорсткі вимоги до постачальників харчів, зокрема заборону на участь у торгах фірм, які зривали постачання у 2022-2023 роках.

"Вивчаючи законні механізми виконання рішення апеляційного суду щодо задоволення позовних вимог ТОВ "Трейд Граніт Інвест", команда DOT, зокрема, звернуласяь за консультаціями до Prozorro. На запит ДОТ від Prozorro було отримане розʼяснення, що, відповідно до закону, замовник може здійснювати зміни до процедур, проте лише до етапу, коли вони переходять у статус "аукціон". Оскільки технічної та нормативної можливості внести зміни на етапі аукціону немає, ДОТ вирішив скасувати всі 11 процедур", - йдеться в повідомленні.

ДОТ почне відповідати за забезпечення військових частин продуктами з другого кварталу 2024 року.

"Постачання харчування для Збройних Сил України відбудеться в межах встановлених строків", - заявило підприємство.

