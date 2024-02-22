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В Україні створили вже третю модель машини для розмінування
11:49 22.02.2024 |
Машина для розмінування, яка не поступається західним аналогам, створена українською компанією efarm pro спільно із сумськими виробниками сільськогосподарської техніки.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України, передає Укрінформ.
Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний розповів, що нова машина для розмінування за своїми характеристиками не поступається кращим західним аналогам. Українська машина створена на основі шасі трактора Т-156 та здатна очищати за годину 5 тисяч квадратних метрів землі. Приблизно стільки ж очищає хорватська DOK-ING MV-10.
Він також зауважив, що вітчизняна розробка продемонструвала дуже високу щільність обробки землі - відстань між смугами, обробленими робочим механізмом машини, становитиме лише 2 сантиметри.
«Попереду сертифікація машини та запуск серійного виробництва. Техніка розроблялась компанією efarm pro спільно з виробниками, тож потужності для виготовлення та, в разі необхідності, ремонту машин додатково шукати не потрібно. Враховуючи потреби операторів у машинах для розмінування, попит на техніку буде», - сказав Безкаравайний.
Як повідомлялося, за підсумками 2023 року піротехнічними підрозділами ДСНС, ДССТ та неурядових операторів було обстежено 275 тис. га земель сільгосппризначення. Понад 200 тис. га - повернуто в господарську експлуатацію.
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