На в’їзд до України в чергах очікують 2450 вантажівок - Демченко

Польські фермери продовжують блокувати українсько-польський кордон. Станом на ранок 22 лютого в чергах очікують на можливість перетину кордону в бік України 2450 вантажівок.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

«Продовжується блокування польськими фермерами руху вантажних транспортних засобів. Як і раніше, це 6 напрямків. Якщо говорити безпосередньо про пункти пропуску, то це - Ягодин, Устилуг, Угринів, Рава-Руська, Шегині та Краківець. Станом на ранок сьогодні за інформацією, яку ми маємо від польських колег, сукупно на всіх шести напрямках на території Польщі в чергах очікують на можливість перетину кордону в бік нашої держави 2450 вантажівок. Найбільше - навпроти пунктів пропуску Краківець, Рава-Руська та Шегині», - сказав Демченко.

За його словами, спостерігається суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажними транспортними засобами. Так, за останні дні особливо критично це відчувається по напрямку пунктів пропуску Ягодин та Шегині.

«До прикладу, по Шегинях за вчора кордон перетнуло лише 60 вантажівок - 40 в бік України і 20 в бік Польщі. По напрямку Ягодин - це 70 вантажівок, які перетнули кордон в бік України, і жодна вантажівка не перетнула кордон в бік Польщі. Фактично польські фермери не пропускають жодну вантажівку, яка слідує через Ягодин з України в Польщу. За годину пропускають по кілька вантажівок на всіх напрямках, як у бік України, так і в бік Польщі. Однак це не інтенсивний рух», - пояснив Демченко.

Водночас речник повідомив, що для інших категорій транспорту рух поки що не блокується, зокрема, для легкових автомобілів та автобусів.

Демченко відзначив, що вантажівкам та перевізникам вкрай складно шукати об'їзні шляхи, оскільки документи можуть бути оформлені та прив'язані до конкретної митниці. Але якщо є можливість, то, за словами речника, краще скористатися альтернативними напрямками через інші країни.

Наразі вже спостерігається збільшення черг на кордоні Словаччини та Угорщини.

«Якщо брати статистику, то станом на ранок сьогодні на території Словаччини навпроти нашого пункту пропуску Ужгород черга перебуває десь 500 вантажних транспортних засобів, а на території Угорщини в районі пункту пропуску Тиса близько 800 вантажівок очікують на можливість перетину кордону в бік нашої держави», - зазначив Демченко, додавши, що тут блокування немає і рух інтенсивний у відповідності до пропускної спроможності пунктів пропуску.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого польські аграрії проводять загальний страйк по всій Польщі, блокуючи у приблизно 200 місцях по всій країні дороги, ключові вузли комунікацій і пункти пропуску на кордоні з Україною. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.

18 лютого у пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ» польські фермери повністю заблокували рух вантажівок у двох напрямках, не пропускаючи навіть швидкопсувні, небезпечні та гуманітарні вантажі.

16 лютого міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський обговорив з польським колегою ситуацію на українсько-польському кордоні, переговори триватимуть і цього тижня.

12 лютого у Єврокомісії закликали Україну та Польщу до переговорів щодо експорту зерна.

З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску.