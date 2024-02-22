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Україна відкрила новий митний термінал на кордоні з Угорщиною
23:32 21.02.2024 |
У Закарпатській області відкрили новий митний термінал біля КПП «Тиса» на угорському кордоні.
Про це повідомила у Фейсбуці Закарпатська митниця, передає Укрінформ.
«З метою створення належних умов для здійснення митного оформлення товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності Закарпатською митницею утворено нове місце прибуття на території сервісної зони «Тиса», - йдеться в повідомленні.
Термінал знаходиться у селі Соломоново Ужгородського району.
Зазначається, що новий митний пункт працює в щоденному режимі роботи з 09.00 до 21.00.
Одночасно термінал може приймати 250-300 транспортних засобів.
На Закарпатській митниці акцентують, що зручне розташування терміналу на початку траси міжнародного значення Чоп - Київ (200 метрів від КПП Чоп - Загонь) створює додаткові можливості для суб'єктів ЗЕД організовувати нові та поліпшувати існуючі логістичні маршрути після митного оформлення.
Як повідомляв Укрінформ, на Закарпатті в пунктах пропуску встановлять модульні будівлі - щоб модернізувати пункти пропуску та згодом пропускати більше вантажівок із експортними продовольчими товарами.
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