Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна відкрила новий митний термінал на кордоні з Угорщиною

23:32 21.02.2024 |

Економіка

 

У Закарпатській області відкрили новий митний термінал біля КПП «Тиса» на угорському кордоні.

Про це повідомила у Фейсбуці Закарпатська митниця, передає Укрінформ.

«З метою створення належних умов для здійснення митного оформлення товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності Закарпатською митницею утворено нове місце прибуття на території сервісної зони «Тиса», - йдеться в повідомленні.

Термінал знаходиться у селі Соломоново Ужгородського району.

Зазначається, що новий митний пункт працює в щоденному режимі роботи з 09.00 до 21.00.

Одночасно термінал може приймати 250-300 транспортних засобів.

На Закарпатській митниці акцентують, що зручне розташування терміналу на початку траси міжнародного значення Чоп - Київ (200 метрів від КПП Чоп - Загонь) створює додаткові можливості для суб'єктів ЗЕД організовувати нові та поліпшувати існуючі логістичні маршрути після митного оформлення.

Як повідомляв Укрінформ, на Закарпатті в пунктах пропуску встановлять модульні будівлі - щоб модернізувати пункти пропуску та згодом пропускати більше вантажівок із експортними продовольчими товарами.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,6237
  0,1481
 0,38
EUR
 1
 41,7213
  0,1792
 0,43

Курс обміну валют на вчора, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3178  0,24 0,63 38,8896  0,25 0,66
EUR 41,3704  0,33 0,81 42,1574  0,38 0,90

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,5900  0,13 0,34 38,6000  0,13 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес