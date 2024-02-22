Посли ЄС погодили мандат на продовження «торговельного безвізу» з Україною й Молдовою

Комітет постійних представників ЄС сьогодні погодив мандат на переговори щодо продовження режиму призупинення у застосуванні тарифів та мит на імпорт з України й Молдови.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Європейської ради.

«Посли країн-членів ЄС погодилися сьогодні навколо мандату Ради ЄС на переговори щодо двох законодавчих пропозицій, з метою продовжити (режим) ще на один рік призупинення імпортних зборів та квот на експорт товарів з України та Молдови до ЄС», - йдеться у документі.

Зокрема, пропозиції, що стосуються дії так званих «автономних торговельних заходів», передбачають призупинення дії тарифів та квот на імпорт з України до ЄС ще на один рік, - з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року. Водночас пропозиції передбачають посилення захисту у сфері торгівлі «чутливою» сільськогосподарською продукцією, посилюючи захисні заходи, що вже включені в чинні регуляторні правила (Документ ЄС 2023/1077) та включаючи нові такі заходи для окремих «чутливих» товарів.

Для Молдови таке призупинення дії торговельних тарифів та квот пропонується продовжити з 25 липня 2024 року до 24 липня 2025 року, також із можливістю посилення захисних заходів щодо сільськогосподарської продукції.

«Російська неспровокована та нічим не виправдана агресивна війна проти України продовжує мати широкий негативний вплив як на Україну, так і на Молдову. Погоджуючи продовження цих заходів, ми демонструємо нашу тверду підтримку для України й Молдови, захищаючи, в той же час, внутрішній ринок від надмірного збільшення імпорту певних чутливих сільськогосподарських продуктів», - заявила з цього приводу міністр закордонних справ головуючої в ЄС Бельгії Аджа Лябіб.

Як зазначається, заходи безмитної торгівлі допоможуть посилити та підтримати торговельний обіг ЄС з Україною і Молдовою, а також із рештою світу, та сприятимуть створенню умов для поступової інтеграції України у внутрішній ринок ЄС.

Пропозиції Європейської комісії про продовження безмитної торгівлі з Україною і Молдовою ще на рік віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс представив на розгляд ради ЄС 31 січня 2024 року. Комітет постійних представників ЄС ухвалив текст пропозицій Єврокомісії без жодних модифікацій, з огляду на досягнення згоди навколо документу та в очікуванні прийняття цих пропозицій Європейським парламентом у першому читанні.

Як очікується, комітет Європарламенту з питань зовнішньої торгівлі проведе голосування щодо запропонованих пропозицій 7 березня 2024 року. Європейський парламент висловить свою позицію у першому читанні під час пленарного засідання у квітні 2024 року.

До того, як нові регуляторні правила набудуть чинності, вони мають бути формально ухвалені Радою ЄС, підписані представниками Ради ЄС і Європейського парламенту, та оприлюднені в Офіційному журналі ЄС.

Як повідомлялося, вчора в Брюсселі відбулася чергова зустріч Координаційної платформи з організації українського сільськогосподарського експорту під головуванням Міхаеля Хагера, керівника Кабінету виконавчого віцепрезидента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса. В ході цієї зустрічі Єврокомісія представила огляд пропозицій з продовження дії автономних торговельних заходів, що включають посилені захисні заходи по відношенню до «чутливої» продукції. Додатковою новацією у таких захисних заходах є можливість застосовувати їх на основі інформації про дестабілізацію ринку в одній або кількох країнах - членах ЄС.