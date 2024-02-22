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Україна та МВФ завтра можуть укласти угоду про транш на 900 млн доларів, - Bloomberg
22:54 21.02.2024 |
Україна та Міжнародний валютний фонд наблизилися до виплати 900 млн доларів на тлі зупинки допомоги від США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання, представники України та МВФ розраховують досягти угоди зі співробітниками вже в цей четвер. Однак угоду ще має ратифікувати виконавча рада МВФ.
Виплата стане запасним планом на випадок, якщо США не зможуть надати допомогу. Вона буде першою з чотирьох, які Україна очікує цього року, на загальну суму 5,4 млрд доларів.
Варто зауважити, що це перший випадок, коли МВФ кредитує країну, яка перебуває у стані війни.
Програма МВФ
Нагадаємо, угода України про EFF з доступом у розмірі 15,6 млрд доларів була схвалена 31 березня 2023 року.
Рада директорів МВФ 11 грудня 2023 схвалила другий перегляд програми EFF з Україною та виділила транш на 900 млн доларів за програмою на 2023-2027 роки.
МВФ також оприлюднив оновлений меморандум, який містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.
Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.
Україна отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року. Очікується, що МВФ надасть Україні 2024 року більше 5 млрд доларів.
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