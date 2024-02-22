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Ритейлери прогнозують зростання цін на низку товарів через блокування кордону
17:53 21.02.2024 |
Оператори змушені шукати альтернативні маршрути постачання продукції, що збільшує вартість кожного рейсу на 600-1000 євро. Це невідворотно призведе до зростання цін на низку товарів для кінцевих споживачів.
Про це Укрінформу повідомили в Асоціації ритейлерів України (RAU).
«Ситуація набуває критичного масштабу, адже загальний час очікування на перетин кордону у деяких випадках досягає місяця. Це змушує операторів шукати альтернативні маршрути, зокрема через сусідні держави (Угорщину чи Румунію), що призводить до труднощів та подовження терміну доставки на 2-3 дні. А це збільшує вартість кожного рейсу на 600-1000 євро. Невідворотно, це призведе до зростання цін на ряд товарів для кінцевих споживачів», - йдеться в повідомленні.
Також в асоціації звертають увагу на те, що вітчизняні виробники стикаються з відсутністю необхідних компонентів, обладнання чи упаковки, що надходять з-за кордону. Це може спричинити дефіцит певних категорій товарів на українському ринку, з огляду на важливість цих імпортних елементів.
«Для розуміння: тільки для однієї великої торговельної мережі втрати від зниження обсягу торгівлі можуть сягати приблизно 100 млн грн щотижня», - наголошують у RAU.
Особливо критичною є ситуація для мереж, що імпортують продукти, зокрема овочі, фрукти, рибу, крупи та молочні продукти, у разі неможивості забезпечити належний температурний режим.
А ще, за спостереженнями ритейлерів, однією з реакцій на ситуацію на кордоні стала зростаюча хвиля відмови українців від польських товарів, що стає символічним знаком протесту проти дій, які сприймаються як несправедливі.
«Цей емоційний вибір, зроблений споживачами, відображає більше, ніж просто економічне рішення; він виявляє глибоку розчарованість та заклик до поваги та розуміння», - підкреслюють в асоціації.
Як повідомляв Укрінформ, західні кордони України постійно блокуються внаслідок страйків європейських фермерів проти поставок української агропродукції.
Акції протесту на території Польщі біля кордону з Україною тривають з 9 лютого на автошляхах, які ведуть через пункти пропуску «Дорогуськ - Ягодин» та «Гребенне - Рава-Руська».
Вранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП «Медика - Шегині». Протестувальники перекрили залізницю. А крім того, розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.
Через потребу об'їжджати польську ділянку кордону при імпорті скрапленого газу, здорожчання цього пального може становити до 3 грн/л.
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