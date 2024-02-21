Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Збитки українському агросектору через російське вторгнення сягнули $80 млрд - KSE

 

Український аграрний сектор станом на 31 грудня 2023 року зазнав понад $80 млрд прямих збитків і втрат унаслідок повномасштабного російського вторгнення, ідеться в дослідженні Центру досліджень продовольства та землекористування (KSE Агроцентр) Київської школи економіки (KSE).

Згідно з даними KSE, вартість знищених активів сягнула $10,3 млрд, що на 18% більше, ніж було оцінено у квітні 2023 року.

Найбільшою категорією збитків є сільськогосподарська техніка, якої пошкоджено й знищено на $5,8 млрд. Частково або повністю пошкоджено близько 181 тис. одиниць сільськогосподарської техніки й обладнання.

Завдані збитки від викрадення або знищення вже виробленої продукції експерти оцінили в $1,97 млрд, збитки через пошкодження зерносховищ - $1,8 млрд, збитки багаторічним насадженням - $398 млн, тваринництву - $254 млн, аквакультурі й рибальству - $35 млн.

Водночас втрати, що включають недоотриманий дохід виробників сільгосппродукції та збільшення собівартості продукції, зросли більш ніж удвічі порівняно з попереднім оглядом і становили $69,8 млрд.

За підрахунками експертів, загальні втрати через зниження виробництва в рослинництві становили $35,1 млрд, через зниження виробництва тваринницької продукції - $5,6 млрд, через зниження внутрішніх цін - $24,1 млрд, через підвищення собівартості виробництва - $4,4 млрд.

Загальні потреби в реконструкції та відновленні протягом наступних 10 років аналітики KSE оцінили в $56 млрд. Водночас пріоритетні потреби 2024 року, за їхньою оцінкою, становитимуть $435 млн, більшість з яких уже покрито донорським фінансуванням.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,6237
  0,1481
 0,38
EUR
 1
 41,7213
  0,1792
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3178  0,24 0,63 38,8896  0,25 0,66
EUR 41,3704  0,33 0,81 42,1574  0,38 0,90

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,5900  0,13 0,34 38,6000  0,13 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес