Бізнес-спільноти закликають підтримати у ВР альтернативний урядовому законопроєкт про перезавантаження БЕБ

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) та аналітичні центри закликають ВР ухвалити законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ) №10439-2, альтернативний урядовому законопроєкту №10439.

"Минулого тижня у Верховній Раді було зареєстровано альтернативний законопроєкт №10439-2 щодо реформування Бюро економічної безпеки України. Європейська Бізнес Асоціація підтримує даний проєкт закону як такий, що враховує пропозиції та коментарі бізнесу в контексті реформування Бюро", - повідомила пресслужба ЄБА в середу.

Асоціація, зокрема, зазначила, що добір голови і на ключові посади БЕБ має відбуватися на конкурсних засадах за участю в комісії іноземних експертів аналогічно до конкурсу на голову НАБУ.

Крім того, зазначили в асоціації, процедура переатестації старих працівників має бути чітко регламентована і не відкладатися на період після війни.

ВАР також підтримала проєкт закону №10439-2, оскільки, на думку ради, саме цей законопроєкт дасть змогу виконати зобов'язання, які взяла на себе Україна в перемовинах із партнерами, зокрема переатестацію працівників БЕБ упродовж 18 місяців від дня набуття чинності законом, наявність в атестаційних комісіях достатньої кількості осіб із міжнародних і неурядових організацій, а також здійснення аудиту ефективності діяльності БЕБ.

Такої самої думки дотримуються українські аналітичні центри: ЦЕС, CASE-Ukraine, Інститут податкових реформ, Інститут соціально-економічної трансформації, Інститут податкових реформ, Growford Institute, ІЕД, Мережа захисту національних інтересів "АНТС", "ФінПульс", Advanter Group, Палата податкових консультантів, Інститут фінансів та права, Центр громадської експертизи та організація "Разом проти корупції".

Вони також звернулися із закликом повернути урядовий законопроєкт №10439 без розгляду, рекомендувавши ВР ухвалити за основу альтернативний проєкт №10439-2.

За словами нардепа і першого заступника голови профільного парламентського комітету Ярослава Железняка (фракція "Голос"), попри позицію міжнародних партнерів, бізнесу та громадськості, уряд та Офіс президента намагатимуться "протягнути" в екстреному порядку своє перезавантаження БЕБ (законопроєкт №10439).

"План наступний: швидко провести Комітет (вже призначено на сьогодні о 14:00), швидко винести в зал (цей четвер - пʼятниця) і прийняти у першому читанні, щоб далі не допустити інший текст з справжнім перезавантаженням. Прикриваються тим, що "це ж просить бізнес і вимога партнерів". Саме так вчора на нараді піднесли це питання президенту", - заявив нардеп у телеграмі.

Водночас Железняк наголосив, що законопроєкт не буде врахований МВФ, ЄС та іншими партнерами як виконання взятих Україною зобов'язань, а також порушить домовленості з бізнесом.

Як повідомлялося, 29 грудня 2023 року Кабмін затвердив свій законопроєкт про реформування БЕБ, який декларує перезавантаження Бюро через рік після війни. Він був різко розкритикований головою Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним і першим заступником голови профільного парламентського глави Ярославом Железняком. За їхнім твердженням, у цьому вигляді контроль за БЕБ збереже ОП, а МВФ не зарахує цей структурний маяк.

У результаті уряд відклав внесення законопроєкту до ВР на місяць, але й після доопрацювання він зазнав критики.

Пізніше, 12 лютого, група нардепів зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ) №10439-2, який ураховував усі зобов'язання України перед партнерами і був розроблений у співпраці з бізнесом.