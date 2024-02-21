У чергах - 2500 вантажівок: Демченко розповів про ситуацію на кордоні з Польщею

Через блокування поляками кордону з Україною в чергах стоять 2500 вантажівок.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Блокується рух вантажівок, пропускається по кілька вантажівок на годину в обох напрямках на всіх пунктах пропуску, де відбувається блокування. Взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України, через Ягодин і Шегині. В чергах станом на ранок на території Польщі - 2500 вантажівок», - поінформував речник.

Він додав, що легковики та автобуси скрізь їдуть вільно.

Як повідомляв Укрінформ, з 20 лютого польські аграрії проводять загальний страйк по всій Польщі, блокуючи у приблизно 200 місцях по всій країні дороги, ключові вузли комунікацій і пункти пропуску на кордоні з Україною. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.

18 лютого у пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ» польські фермери повністю заблокували рух вантажівок у двох напрямках.

16 лютого міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський обговорив з польським колегою ситуацію на українсько-польському кордоні, переговори триватимуть і цього тижня.

12 лютого у Єврокомісії закликали Україну та Польщу до переговорів щодо експорту зерна.

З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску.