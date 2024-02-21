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У чергах - 2500 вантажівок: Демченко розповів про ситуацію на кордоні з Польщею
10:59 21.02.2024 |
Через блокування поляками кордону з Україною в чергах стоять 2500 вантажівок.
Про це повідомив у коментарі Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
«Блокується рух вантажівок, пропускається по кілька вантажівок на годину в обох напрямках на всіх пунктах пропуску, де відбувається блокування. Взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України, через Ягодин і Шегині. В чергах станом на ранок на території Польщі - 2500 вантажівок», - поінформував речник.
Він додав, що легковики та автобуси скрізь їдуть вільно.
Як повідомляв Укрінформ, з 20 лютого польські аграрії проводять загальний страйк по всій Польщі, блокуючи у приблизно 200 місцях по всій країні дороги, ключові вузли комунікацій і пункти пропуску на кордоні з Україною. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.
18 лютого у пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ» польські фермери повністю заблокували рух вантажівок у двох напрямках.
16 лютого міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський обговорив з польським колегою ситуацію на українсько-польському кордоні, переговори триватимуть і цього тижня.
12 лютого у Єврокомісії закликали Україну та Польщу до переговорів щодо експорту зерна.
З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску.
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