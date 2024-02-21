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Українцям спростили найскладніший етап отримання компенсації за зруйноване житло

23:50 20.02.2024 |

Економіка

 

Міністерство цифрової трансформації оголосило, що спростило процедуру припинення права власності на зруйноване житло, яка є необхідною для отримання держкомпенсації за програмою "єВідновлення".

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Забронювали житловий сертифікат? Слід припинити право власності на знищений об'єкт. За відгуками перших власників нового житла, цей етап займав найбільше часу та зусиль. Спрощуємо процедуру", - заявили в міністерстві.

Відтепер для припинення права власності на знищений об'єкт нерухомості достатньо витягу з Реєстру пошкодженого та знищеного майна, який можна отримати в нотаріуса чи місцевій раді. Цей документ потрібний, якщо після обстеження зруйнованого житла комісія не видала копію акта.

Отримати витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного житла можна у будь-якого нотаріуса, який має доступ до Реєстру. Крім цього, виписку можна отримати в місцевій раді, де розташовано знищений об'єкт нерухомості.

"Припинити право власності на знищене житло потрібно не раніше, ніж ви отримаєте житловий сертифікат і забронюєте за ним кошти, але до того, як ви укладете угоду купівлі-продажу", - нагадали у міністерстві.
За матеріалами: Економічна правда
 

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