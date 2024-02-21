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Україна очікує до квітня від Японії ще $1,76 млрд бюджетної підтримки
23:34 20.02.2024 |
Японія 2024 року стала найбільшим донором фінансової допомоги Україні, надавши до державного бюджету $436 млн пільгового та грантового фінансування, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.
"Загалом у I кварталі бюджетна допомога від Японії становитиме близько $2,2 млрд", - написав він у фейсбуці увечері у вівторок за підсумками візиту української делегації в Токіо.
Марченко зазначив, що провів переговори з міністром фінансів Японії Сунічі Судзукі і подякував йому за лідерство і всебічну підтримку.
Український міністр додав, що Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) на додаток до цього виділяє грант $100 млн для проєктів подолання наслідків агресії РФ на транспортну і критичну інфраструктуру, а також для гуманітарного розмінування.
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