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90% українських компаній відновили роботу з початку великої війни – дослідження
23:43 20.02.2024 |
На кінець 2023 року майже 91% українських підприємств, які зупинили роботу через повномасштабне вторгнення, відновили свою діяльність. Про це свідчать дані дослідження програми розвитку ООН (UNDP).
У жовтні лише 9,6% бізнесів перебували у стані припинення діяльності чи закриття. Це значне покращення порівняно з 46,8% компаній, які перебували під загрозою закриття або зупинили діяльність станом на червень 2022 року.
На кінець 2023 року малий та середній бізнес становить 99,98% усіх суб'єктів господарювання в Україні та забезпечує 74% усіх робочих місць.
Автори дослідження зазначають, що існують значні регіональні відмінності у наслідках війни щодо малих та середніх підприємств в Україні.
Компанії, розташовані у східних та південних регіонах країни, зазнали втрат приблизно в 1,5 раза вищих, ніж ті, що на заході України. Незважаючи на це, підприємства у східній Україні висловили оптимізм та позитивні очікування щодо перспектив відновлення у 2024 році.
Підприємства вказують на нестачу робочої сили, зростання заробітної плати на ринку та загальні економічні перспективи України як на помітні ризики для їхнього відновлення.
Сільське господарство та сектор телекомунікацій зазнали найменшого впливу війни, йдеться в дослідженні. Водночас найбільше постраждала будівельна галузь.
Обробна промисловість зазнала значних фінансових втрат, а втрати у сфері обслуговування були незначними.
Найшвидші темпи відновлення спостерігаються в таких галузях:
→ будівництво - на 20,9% за перші дев'ять місяців 2023 року порівняно з тим самим періодом 2022 року;
→ оборот роздрібної торгівлі збільшився на 11,6%;
→ сільське господарство - урожай зернових станом на 11 січня 2024 року був на 15% вищим порівняно з тим же періодом 2023 року, тоді як прибутковість була на 18,2% вищою;
→ промислове виробництво зросло на 2,4%, зокрема в обробній промисловості - найвищі темпи зростання показало машинобудування (15,3%).
2023 року підприємства поетапно повернули довоєнний рівень потужностей - у середньому до 53,4%. Згідно з прогнозом у 2024 році цей відсоток має зрости до 56%.
Майже 80% компаній не розглядають можливість залучення іноземних інвестицій, покладаючись на внутрішні кредити.
У середньому для розвитку середніх підприємств за три роки потрібно $950 000 додаткових фінансових ресурсів. Мікро- та малим компаніям потрібні менші інвестиції - від $30 000 до $300 000.
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