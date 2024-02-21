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Україна планує новий експортний маршрут Дунаєм через ситуацію на кордоні з Польщею - Кубраков
22:56 20.02.2024 |
Українська влада планує додатковий маршрут перевезення товарів через річку Дунай, щоб збільшити свій експорт до довоєнного рівня.
Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю Bloomberg заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
«У наші плани на цей рік входить зняття всіх штучних перешкод для експортерів і ми працюємо над покращенням внутрішньої логістики. Ми плануємо контейнерні перевезення по верхньому Дунаю», - сказав він, додавши, що цей шлях через Румунію «більш передбачуваний, ніж ситуація на польському кордоні».
За словами Кубракова, планується, що новий маршрут із перевезення продукції буде проходити з українського порту Ізмаїл до румунської Констанци та портів у Німеччини, що розташовані на Дунаю.
Він додав, що хоча багато експортерів надають перевагу транспортуванню через Чорне море, оскільки воно дешевше, обсяги через Дунай все ще становлять 1,2-1,8 млн тонн на місяць.
«Це точно не погроза для польських фермерів, оскільки ми перевозимо не лише аграрну продукцію, а й автозапчастини для німецьких автовиробників, продукти переробки, які не спрямовуються до Польщі. Блокування кордону означає мільярдні втрати як для нашої економіки, так і для економіки Європейського Союзу», - сказав міністр.
Як повідомлялося, вранці 20 лютого польські фермери-протестувальники перекривали залізницю поблизу пункту пропуску «Медика» на кордоні з Україною і висипали збіжжя з вантажного вагона на колії.
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