Для роботи в найбільших торгових мережах України не вистачає чоловіків – Forbes

Найбільші торгові мережі України зіткнулися з кризою персоналу. Для роботи в АТБ, Auchan і Comfy не вистачає чоловіків, пише Forbes Ukraine.

Основні проблемі на тих напрямах роботи, де потрібні чоловіки призовного віку.

Серед причин кризи персоналу - виїзд українців за кордон, падіння споживчого попиту і небажання чоловіків влаштовуватися на офіційну роботу, свідчать дані спільного дослідження Асоціації ритейлерів України і сайту вакансій robota.ua.

За його даними, у січні 2023 року на одну вакансію в ритейлі претендувало п'ятеро людей. Протягом року кількість претендентів невпинно падала, поки не досягла позначки 2,1 людини на одну вакансію у грудні.

Таким чином у грудні 2023 року кількість вакансій у ритейлі відновилася на 94% до довоєнного періоду, йдеться у публікації.

Чоловіки не хочуть офіційно оформлюватися на роботу, бо компанія подає інформацію до Територіального центру комплектування, каже начальник управління з корпоративних комунікацій АТБ Сергій Демченко.

У січні 2024 року, за даними Work.ua, роботодавці опублікували 91 021 вакансію. Це на 6% менше, ніж було у грудні 2023 року, та на 7% менше за січень 2022 року. За кількістю пропозицій роботи ринок праці відновився на 93%. Але, як і раніше, це відновлення відбувається нерівномірно.

У рейтингу посад із найвищими зарплатами (понад 70 000 грн) - посади фахівців для Сил оборони України: пілот дрона, стрілець, гранатометник, мінометник.