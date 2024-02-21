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Для роботи в найбільших торгових мережах України не вистачає чоловіків – Forbes
19:42 20.02.2024 |
Найбільші торгові мережі України зіткнулися з кризою персоналу. Для роботи в АТБ, Auchan і Comfy не вистачає чоловіків, пише Forbes Ukraine.
Основні проблемі на тих напрямах роботи, де потрібні чоловіки призовного віку.
Серед причин кризи персоналу - виїзд українців за кордон, падіння споживчого попиту і небажання чоловіків влаштовуватися на офіційну роботу, свідчать дані спільного дослідження Асоціації ритейлерів України і сайту вакансій robota.ua.
За його даними, у січні 2023 року на одну вакансію в ритейлі претендувало п'ятеро людей. Протягом року кількість претендентів невпинно падала, поки не досягла позначки 2,1 людини на одну вакансію у грудні.
Таким чином у грудні 2023 року кількість вакансій у ритейлі відновилася на 94% до довоєнного періоду, йдеться у публікації.
Чоловіки не хочуть офіційно оформлюватися на роботу, бо компанія подає інформацію до Територіального центру комплектування, каже начальник управління з корпоративних комунікацій АТБ Сергій Демченко.
У січні 2024 року, за даними Work.ua, роботодавці опублікували 91 021 вакансію. Це на 6% менше, ніж було у грудні 2023 року, та на 7% менше за січень 2022 року. За кількістю пропозицій роботи ринок праці відновився на 93%. Але, як і раніше, це відновлення відбувається нерівномірно.
У рейтингу посад із найвищими зарплатами (понад 70 000 грн) - посади фахівців для Сил оборони України: пілот дрона, стрілець, гранатометник, мінометник.
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