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Матриця реформ передбачає оновлення Держстратегії регіонального розвитку та ДФРР - Мінфін
17:31 20.02.2024 |
Матриця реформ, підготовлена Кабінетом Міністрів у співпраці зі Світовим банком та презентована Міністерством фінансів, передбачає ухвалення постанов уряду про оновлення Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року та встановлення порядку ведення містобудівного кадастру.
Згідно з оприлюдненим документом, поточного року має бути затверджено оновлену Держстратегію регіонального розвитку, а також модернізовано Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР). Крім того, очікується набуття чинності законів "Про органи самоорганізації населення" та "Про громадські консультації".
"Створити правове, нормативне та фінансове підґрунтя, необхідне для того, щоб регіональні та місцеві органи влади взяли на себе очікувану роль у процесі відновлення та реконструкції і водночас щоб зміцнити потенціал організаційних підрозділів, систем і структур, які використовуватимуться для визначення пріоритетів, реалізації й оцінки проєктів відновлення та реконструкції", - описується в документі мета реформ.
Матриця реформ також передбачає затвердження порядків ведення низки реєстрів, серед яких Державний містобудівний кадастр, Єдиний державний реєстр адрес, Єдиний державний реєстр будівель і споруд, Єдиний державний реєстр адміністративних одиниць.
Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Комітету міжвідомчої Координаційної платформи донорів України 14 лютого презентував Матрицю реформ, що передбачає систематизацію всіх реформ і зобов'язань, аналіз необхідних змін і планування їхнього впровадження, постійний моніторинг, контроль стану виконання, виявлення ризиків невиконання на всіх етапах для своєчасного реагування, а також підзвітність перед суспільством і міжнародними партнерами.
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