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В Україні торік майже удвічі скоротилась кількість зареєстрованих безробітних
17:22 20.02.2024 |
Протягом 2023 року у країні зареєстровано 483,2 тис. безробітних, що на 45,6% менше, ніж роком раніше.
Про це повідомила Державна служба зайнятості, передає Укрінформ.
Згідно із оприлюдненими даними, у 2023 році послугами Державної служби зайнятості скористалися 483,2 тис. зареєстрованих безробітних проти 867,6 тис. роком раніше.
Протягом 2023 року роботодавці проінформували центри зайнятості про наявність 329,4 тис. вакансій. Найбільше пропозицій роботи було зареєстровано у Львівській (33,9 тис.), Дніпропетровській (29,5 тис.) областях та у Києві (26,6 тис.).
В структурі вакансій 18% пропозицій були надані підприємствами переробної промисловості; 16% - оптової та роздрібної торгівлі; 13% - у сфері освіти; 9% - у сільському господарстві; 8% - у сфері охорони здоров'я; 8% - в державному управлінні й обороні; 7% - у сфері транспорту.
Станом на 1 лютого 2024 року статус безробітного мали 101,4 тис. українців. Серед них чоловіки становили 24,9 тис. осіб (або 24%), жінки - 76,5 тис. осіб (або 76%). Найбільшу частку серед зареєстрованих безробітних становлять українців віком від 35 до 44 років та від 45 до 55 років (по 30% відповідно).
Як повідомлялося, станом на 1 січня в Україні статус безробітного мали 96,1 тис. осіб, що вполовину менше, ніж роком раніше.
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