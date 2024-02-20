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До кадрового резерву держслужби для роботи на деокупованих територіях уже зараховано майже 2,2 тис. осіб - Мінреінтеграції
Майже 2,2 тис. осіб уже зараховано до кадрового резерву державної служби для роботи на деокупованих територіях, повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"До кадрового резерву для державної служби на деокупованих територіях готова приєднатися 2381 особа. З них 2179 уже зараховані", - повідомила пресслужба міністерства.
Зазначається, що серед тих, хто подав заявки, - 1358 чоловіків і 1023 жінки.
Як повідомлялося, 23 травня 2023 року Кабінет Міністрів схвалив механізм формування резерву співробітників державних органів для роботи на деокупованих територіях.
17 жовтня 2023 року Кабмін затвердив порядки створення кадрових резервів співробітників сфери охорони здоров'я та сфери освіти для роботи на деокупованих територіях.
17 листопада 2023 року в Мінреінтеграції заявили, що Вища кваліфікаційна комісія суддів, Державна судова адміністрація та Вища рада правосуддя мають намір створити кадровий резерв суддів і працівників суду для роботи на деокупованих територіях.
7 грудня 2023 року в Міністерстві соціальної політики заявили, що мають намір сформувати кадровий резерв співробітників соціальної сфери для роботи на деокупованих територіях.
11 січня в Мінреінтеграції повідомили, що також формуватиметься кадровий резерв співробітників житлово-комунальної, енергетичної та юридичної сфер.
24 січня в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що кадровий резерв сфери культури для роботи на деокупованих територіях України має охоплювати кілька тисяч осіб.
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